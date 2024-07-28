【奥运会】阿根廷男足走出阴影完胜伊拉克 西班牙胜多米尼加出线

西班牙国奥男足于新加坡时间星期六（7月27日）晚上3比1战胜多米尼加，从巴黎奥运B组提前出线。同时进行的C组比赛，阿根廷以3比1击败伊拉克；阿根廷在首场小组赛遭遇进球被吹无效后，成功反弹。

比赛进行至第14分钟时，阿尔瓦雷斯（Alcarez）传出助攻，阿尔马达（Almada）接球抽射破门，阿根廷1比0领先。上半场补时阶段，侯赛因（Hussein）为伊拉克在半场前扳平比分。下半场进行至第62分钟时，贡多（Gondou）门前头球破门，阿根廷再次领先。第85分钟，效力于博卡青年（Boca Juniors）的费尔南德斯（Fernandez）射出一记漂亮的世界波助阿根廷锁定胜局，最后3比1胜出。

阿根廷早前在首轮遭遇扳平球被吹无效，最终无奈吞下败仗的情况。阿根廷国奥足球队主帅马斯凯拉诺（Mascherano）赛后抨击，整个过程是个“耻辱”，犹如“闹剧”。阿根廷接下来将于新加坡时间下星期二（30日）面对乌克兰，寻求出线机会。

多米尼加球员吃红卡 西班牙出线

西班牙对垒多米尼加方面，巴塞中场球员费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）第24分钟在前场抢断成功，之后门前推射为西班牙拔得头筹。但14分钟之后，奥卡（Oca）一记头槌为多米尼加扳平比分，但传出助攻的阿兹科纳（Azcona）在上半场补时阶段，被裁判直接出示红卡罚出场外。

下半场多米尼加陷入被动，于第55分钟和第70分钟分别被巴埃纳（Baena）与古铁雷斯（Gutierrez）破门，最后西班牙3比1战胜多米尼加，两战全胜提前一轮出线。

西班牙全场有21脚射门，七脚射正，更有高达74%的控球率。西班牙的下一个对手是埃及，比赛将于下星期二晚上9时进行。