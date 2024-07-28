【奥运会】巴黎奥运开幕礼 美收视率创伦敦奥运后之最

（巴黎讯）2860万美国人观看奥运开幕礼，创下2012年伦敦奥运会后之最。

根据NBC环球的初步数据显示，星期五（7月26日）由各国的选手们乘船游塞纳河经过巴黎著名景点，席琳迪翁（Celine Dion）也久违的上场表演的巴黎奥运会开幕礼吸引了2860万名美国人观看，是自2012年伦敦奥运后最多人观看的奥运开幕礼。

为了将奥运会在美国的转播权延长至2032年，传媒公司NBC环球出了76亿5000万美元（约102亿5100万新元），因此对NBC环球来说，这无疑是场至关重要的赛事。NBC环球的奥运会媒体转播权金额也是全球最多的。

与东京奥运会的1700万观众相比，今年的总收视率，其中包括NBC与串流媒体平台孔雀，对NBC环球来说是个很大的鼓舞。

上届的东京奥运会以及2022年的北京冬季奥运会不仅因时差对美国观众造成不便，还因疫情受到阻碍。

巴黎奥运会开始之际，NBC环球已表明将吸引观众观看赛事的计划。在转播时，歌手碧昂斯在美国代表团开幕礼出场之前在一段播出的视频中介绍美国队。她是参与NBC环球整个奥运会报道的众多艺人之一。

NBC环球在转播中也会使用人工智能技术，包括再现体育评论员艾尔·迈克尔斯（Al Michaels）的声音。