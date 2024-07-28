【奥运会】加拿大女足队因无人机事件被扣六个积分

（巴黎综合电）加拿大女足因为无人机事件被扣除六个积分，想从小组出线几乎是不可能的任务。除了扣除积分，加拿大足总也被罚款20万瑞士法郎，主教练贝夫·普利斯曼（Bev Priestman）也被禁赛一年。

在只有三场小组赛，最多只能累积九个积分的情况下，被扣除六分几乎是宣判了加拿大队在本次奥运女足“死刑”。加拿大足总表示将想办法针对扣除六分的处分提出上诉。

贝夫·普利斯特曼自2020年开始指导加拿大女足，帮助他们在东京奥运会中夺得冠军，她也因这次事件被禁赛一年。国际足联合也宣布，加拿大足总职员隆巴迪（Lombardi）与茉莉·曼德（Jasmine Mander）也被禁止从事任何与足球相关的活动一年，理由为“冒犯行为和违反公平竞赛原则”。

新西兰队指责加拿大队员工在他们训练时飞行无人机，加拿大后来对战新西兰时以2比1获胜。

针对这次的处份，加拿大奥理会首席执行官兼秘书长舒梅克（Shoemaker）说：“我们为队员们深感遗憾，据我们所知她们与无人机事件无关。

“为了支持她们，我们与加拿大足总合作，琢磨针对扣除六个积分上诉的权力。”

加拿大足总：国际足联决定对队员来说是“过度惩罚”

加拿大足总的首席执行官兼秘书长布鲁（Blue）说，国际足联的决定对队员来说是“过度惩罚”。

加拿大队将在新加坡时间星期一（7月29日）凌晨对垒法国队，后者在首场小组赛3比2力挫哥伦比亚队。

贝夫与加拿大足总官员因为这起事件被停职，并被遣送回国。贝夫星期四（25日）已被加拿大奥理会解除职务。副教练斯彭斯（Spence）取代她的位置，带领加拿大队出战本届奥运会。