【奥运会】一球力挫马里 日本男足随西班牙报到复赛

（巴黎综合电）以全23岁或以下球员参加本届奥运男子足球赛的日本队展现强大实力，在新加坡时间星期天（7月28日）凌晨的D组赛以1比0力挫马里，成为继西班牙后，另一支报到男足复赛的球队。

经过这场胜利后，日本队以两赛全胜积六分排名小组第一，巴拉圭在同组的另一场比赛4比2击败以色列，以三分暂居第二，以色列与马里则各积一分排名第三与第四。23岁以下亚洲杯冠军日本队在首场小组赛以5比0狂胜巴拉圭。

在日本对垒马里的比赛，两队僵持了80分钟始终无法取得进球，一直到球赛第82分钟，日本队球员山本理仁才攻入唯一进球。

马里在伤停补时原本有机会将比分扳平，录像助理裁判（VAR）在经过审查后判定日本球员手球犯规，马里获得罚球机会，不过负责主罚的敦比亚（Doumbia）将球射偏，让日本队凭借这场胜利锁定八强资格。

西班牙成首支出线球队 法国因美国大胜无法锁定出线

在C组比赛方面，西班牙以3比1击败多米尼加，成为首支出线的球队。费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）第24分钟为西班牙拔下头筹，奥卡（Oca）14分钟后为多米尼加扳平比分，不过为奥卡送上助攻的阿兹科纳（Azcona）上半场补时被红卡罚下，导致球队陷入少人作战困境。西班牙的巴埃纳（Baena）与古铁雷斯（Gutierrez）下半场利用人数优势连进两球，为球队锁定胜局。

另一方面，主办国法国虽然在A组赛以1比0击败几内亚，小组赛两场全胜，却因为美国队在同组另一场比赛以4比1大胜新西兰而无法锁定出线。

目前法国在A组以六分领跑，美国与新西兰则各积三分。法国将在最后一场小组赛对垒新西兰，至少必须拿下一分才能确定出线，美国则对垒两战全败的几内亚。