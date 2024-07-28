【奥运会】首圈赛遇上双打球员 乔科维奇不解

（巴黎讯）首圈赛遇上双打球员伊布登（Ebden），塞尔维亚网球名将乔科维奇（Djokovic）批评奥运网球应该有更好，更妥善的安排。

36岁的伊布登在星期六（7月27日）的比赛中在53分钟内0比6、1比6败给乔科维奇，他在输了首八局后玩笑地将球拍递给了粉丝。

三次赢得双打大满贯的伊布登将与皮尔斯（Peers）组队参加奥运会网球双打赛事，但因为多名单打选手，包括世界第一辛纳（Sinner），因生病或受伤而临时退赛，伊布登不得不加入单打抽签，不料首圈赛就抽到了24次赢得大满贯的乔科维奇。

乔科维奇对遇上两年未参加顶级单打赛事的伊布登表不解，他说：“还有很多单打球员能够临时到达，也能请替补上场。”

乔科维奇：单打赛事对双打球员很辛苦 希望更改条规

他指出，单打赛事对双打球员来说很辛苦，希望国际网球总会与奥运网球能够考虑更改这则条规。

“伊布登告诉我，离他上次参加单打赛事已超过两年，这是他最后一次打单打赛事就会退役。他在场上的感觉并不好。”

国际网球总会已与国际奥委会协商，将更改参赛名单的截止日期延迟至7月19日，比奥运会大部分其他运动项目要晚。但因为许多球员，如辛纳、穆雷（Murray）和鲁内（Rune）临时退赛，替补人选只能来自已经到达巴黎的双打球员。

国际网球总会发言人对此补充：“网球是奥运会的32个运动项目之一，奥运会一共有1万零500名选手，206个国家奥委会，协调人员十分困难，场外替补一定要有截止日期。”