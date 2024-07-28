三次出战奥运会 香港“微笑剑后”江旻憓“这次没输”

将三年前的不甘化为如今的喜悦泪水，香港“微笑剑后”江旻憓星期天（7月28日）凌晨在巴黎奥运会女子重剑个人赛逆转战胜主场作战的奥丽安·马洛（Auriane Mallo），边哭边说：“我终于没输了！”

30岁的江旻憓目前世界排名第一，这是她第三次出战奥运会，她2016年在里约奥运会止步16强，2021年在东京奥运会八强出局。今年再度出战，她一路闯进决赛后一度1比7落后奥丽安，但她艰难追平，并在12比12时给对手致命一击，最终以13比12胜出。

夺金那一刻，江旻憓取下面罩时就已满脸泪水。（法新社）

她赛后在现场接受香港媒体采访时忍不住泪水，感慨说道：“三年前我说我永远不会输了哭，因为我要赢了才哭，所以我现在要哭出来。我有努力到极致。”

江旻憓也说，自己秉着不轻易放弃的“香港精神”获得胜利，她继续说：“我不想输得那么难看，我不想没打出这个香港精神、放弃这样。我就想起可以在这个这么美的舞台，可以在这个皇宫比赛也是我梦想之一，那我一定要打得好看，打给你们看，对得起剑击和教练、以及整个团队这样栽培我，我不可以打得这么差。”

江旻憓（左）克服慢热开局，击败东道主选手奥丽安。（路透社）

如此一来，香港在奥运击剑历史奖牌榜上目前累计了两枚奖牌，且都是金牌。第一枚金牌是张家朗2021年在东京奥运会男子花剑个人项目赢得的。

因她外貌温柔、笑容甜美和气质优雅的关系，江旻憓在香港有着“击剑界林志玲”之称。除了在运动上极具天赋，她也是学霸，她曾在美国斯坦福大学修读国际关系，后来前往中国人民大学攻读法律硕士，之后又在香港中文大学攻读法律博士。

上届冠军孙一文在32强意外出局，无缘卫冕。

亚洲剑手闪耀击剑首日 吴尚旭改写韩国佩剑历史

奥运击剑项目首日进行两场金牌战，香港剑手江旻憓夺冠后，来自韩国的吴尚旭也在男子佩剑个人赛夺冠，他以15比11打败突尼斯选手费扎尼（Ferjani），赢得韩国在这个项目历来首枚金牌。

吴尚旭是首位赢得男子佩剑个人赛金牌的韩国人。（路透社）

韩国男子佩剑队在奥运团体项目已实现两连冠，但他们从来没有选手晋级过个人赛决赛，之前最好的成绩是金政焕在2016年获得的铜牌。

14比5领先却被追至11比14，终于拿下胜利的吴尚旭（左）非常激动。（路透社）

27岁的吴尚旭在2021年以世界第一身份，参加东京奥运会却遗憾止步八强，身为世锦赛冠军的他在巴黎奥运周期维持稳定表现，接连赢下亚锦赛、亚运会和世界杯赛冠军。

他在本届奥运会的最后一个任务是与队友完成卫冕。