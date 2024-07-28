【奥运会】未能复刻里约奥运表现 赛伊达无缘女单双桨复赛

新加坡女子赛艇选手赛伊达于新加坡时间星期天（7月28日）下午3时进行的复活赛，未能进入小组前二，无缘巴黎奥运会女子单人双桨项目复赛。

根据复活赛规则，每小组前两名选手可以晋级复赛，后两名将参加E／F级别半决赛，决定排名赛的组别。该项目在马恩河畔韦尔水上体育场举行，选手们要划一共2000米的距离。

赛伊达在复活赛第二组出场，虽在前500米仅落后于阿尔及利亚选手本谢丽（Benchadli）0.25秒排名第四，但划至1000米处时就已相差5秒。之后差距被逐渐拉大，赛伊达全程处于最后一位，以8分23秒03完赛。

同组第一名晋级的选手是伊朗选手法蒂玛（Fatemeh），她划出7分56秒48的成绩，比排名第二的土耳其选手伊利斯（Elis）快出四秒，这两名选手成功晋级星期二（30日）举行的复赛。

赛伊达在巴黎奥运第一个比赛日就亮相，她在女子2000米轻量级单人双桨项目的第五场预赛出场。但8分17秒04的成绩让她排名第五，无法直接晋级复赛，需要在星期天进行的复活赛争取名额。

赛伊达曾在2016年里约奥运会进入复赛，最后在32名选手中排名第23，她也是新加坡首名参加奥运赛艇的选手。

八年后，现已36岁的赛伊达无法复刻当年的战绩，上个月肋骨受伤导致她无法发挥全部水平。她将在星期一（29日）下午3时54分参加E／F级别的半决赛，为名次而战。