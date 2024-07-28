【奥运会】表现顽强仍不敌中国组合 我国羽毛球夫妻档无缘八强

尽管表现出了顽强斗志，我国羽毛球夫妻档许永凯／陈薇涵仍在巴黎时间星期天（7月28日）上午举行的第二场混双小组赛中，以13比21、17比21不敌世界排名第二的中国组合冯彦哲／黄东萍，确定无缘晋级复赛八强。

冯彦哲／黄东萍则凭借两连胜，提前一轮锁定八强席位。

由于在前一天的序幕战以21比23、12比21败给马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚，而后者又在我国组合今天再吃败仗后，以2比0战胜美国组合邱恺翔／珍妮·盖（Jennie Gai，世界第30），意味着我国组合即使在星期一（28日）的最后一场小组赛击败美国组合，也无法从小组出线。

本场比赛，中国组合一上来就连得三分，但许永凯／陈薇涵并未乱了阵脚，反而一分一分地追回，甚至一度以11比10反超，但之前频频失误的冯彦哲从局间休息回来后重整旗鼓，携手黄东萍以21比13拿下首局。

次局，我国组合更是率先得分，并一直紧逼中国组合。当比分来到8比7时，许永凯以一个聪明的假动作得分，将比分追至8平。但和上一局一样，冯彦哲／黄东萍最后证明了他们世界第二的实力，以21比17锁定胜利。

这支两年前才开始组队，却很快就产生化学作用的中国组合在上场比赛以21比11、21比14击败了邱恺翔／珍妮·盖。

许永凯在本仗之前受访时称，不奢望能击败中国组合，毕竟他们是世界排名第二，但他们会竭尽所能给对方制造麻烦，而从这场比赛来看，他们确实是做到了。

陈薇涵在确定出局后，在社交媒体上写道：“赛场的气氛令人震撼，和过去所感受到的很不一样。因为紧张和背负着众人期望，我们觉得很难在这里发挥出我们的最佳水平，但我们会继续努力的。”