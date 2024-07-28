【奥运会】纳达尔与阿尔卡拉斯组双打“梦之队”夺开门红

（巴黎路透电）西班牙天王纳达尔（Nadal）和同胞小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）本地时间星期天（7月28日）重返他最喜欢的球场，传奇和新星的搭档堪称西班牙新的梦之队。

这名38岁的罗兰·加洛斯之王和21岁的男网新王子在全场热情观众的欢呼声中，以7比6（7比4）、 6比4击败六号种子的阿根廷组合冈萨雷斯（Gonzalez）和莫尔特尼（Molteni）。

这是14次法网冠军纳达尔和包括今年法网和温网在内的四次大满贯冠军得主阿尔卡拉斯首次在比赛中搭档。虽然有些失误，阿尔卡拉斯承认与偶像一起打球让他有点紧张，但他们很快就配合默契，战胜南美组合。纳达尔的儿子小拉法和西班牙国王费利佩的两名女儿也在场观战。

在开幕式担任奥运火炬手的纳达尔赛后告诉记者：“对我来说，这无疑是一个难忘的时刻，我想对（阿尔卡拉斯）来说也是如此，在这个舞台上一起代表西班牙参加奥运会，这样的机会是难以超越的。”

参战男单与否 纳达尔：仍须与团队讨论

一般预料这相信是纳达尔在罗兰·加洛斯的最后一舞，他目前也有伤病的担忧。根据赛程，纳达尔将在星期天的男单比赛对阵匈牙利选手福克索维茨（Fucsovics）。

纳达尔在2008年赢得单打金牌和2016年赢得双打金牌。是否按计划征战男单，他说，要与团队讨论，“我会和我的团队商量，然后做出最明智的决定，以确保我们有最好的机会把一些奖牌带回家”。