【奥运会】西蒙妮光彩重现 东京退赛后成功回归奥运

（巴黎综合电）美国体操名将西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）于新加坡时间星期天（7月28日）参加竞技体操资格赛，在东京奥运会因心理健康问题退赛后成功归来。

巴黎奥运会是这位27岁的美国体操传奇的第三次奥运之旅，她一上场就受到现场观众热烈的欢呼和掌声。她首先参加的是平衡木项目，她拿出难度6.4分的动作获得8.333分的完成分，最后获得14.733分领先全场。西蒙妮身穿镶嵌着无数施华洛世奇（Swarovski）水晶的闪亮体操服，在完成第一项比赛后，微笑着抬头看向显示屏，显露出满足的神情。

在为自由体操热身时，西蒙妮似乎轻微扭伤了脚踝。之后出场时她的左脚踝被绷带绑的严严实实，但没有影响她拿下14.600分。她在跳马项目拿出招牌尤尔琴科躯体两周（Yurchenko Double Pike）拿到15.300分的高分，最后进行的高低杠则拿到14.433分。

在2021年进行的东京奥运会上，西蒙妮因“空中失感”（twisties，一种在半空中暂时失去空间感的症状）退出了多个项目的比赛。她为了维护心理健康退赛，也是那届奥运会的大新闻之一。

经过两年的休整和在队友及治疗师的帮助下，西蒙妮在巴黎的回归令人惊艳，她再一次展现了自己作为体操历史上最伟大运动员之一的能力。

现场的名人云集，美国著名饶舌教父史努比狗狗（Snoop Dogg）、影星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）和美国“Vogue”杂志知名主编安娜·温图（Anna Wintour）都在现场见证西蒙妮的复出。

英国体操运动员鲁比·埃文斯（Ruby Evans）说道：“我觉得她只需要和自己比，我们从未见过像她这样的运动员，以后肯定也见不到。”