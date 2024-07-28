【奥运会】拥半个主场仍在32强惜败 阿米塔忍泪：真的很想走到最后

继上届奥运会之后，我国击剑女将阿米塔在巴黎奥运会再次于32强败给世界排名较高的美国选手，但比起三年前以4比15惨败，她这次以13比15惜败，心痛指数无疑更高。

一向散发着魅力与自信的我国头号击剑女将阿米塔，在巴黎时间星期天（7月28日）于巴黎大皇宫（Grand Palais）举行的奥运会女子花剑32强结束后，在采访区受访时，很明显地在强忍泪水。

这完全可以理解，因为她刚刚以13比15的微差败给美国选手劳伦·斯克鲁斯（Lauren Scruggs），本届奥运会征程宣告结束。

阿米塔在上届东京奥运会同样止步32强。当时送她奥运首秀“一轮游”的同样是来自美国，现女子花剑世界第一的李·基弗（Lee Kiefer）。李·基弗最终夺得该届奥运会的女子花剑金牌。

阿米塔的母亲乌玛、哥哥、姐姐与亲戚一共七人现身巴黎大皇宫，为阿米塔加油打气。（谢智扬摄）

阿米塔是法印混血儿，已故父亲是法国人，爷爷奶奶都住在法国，因此本届奥运会，她算是拥有“半个主场”。

她在奥运会前接受《联合早报》采访时透露，80多岁的爷爷和奶奶应该会专程从里昂前来巴黎观战，而母亲、哥哥和姐姐也会分别从新加坡、美国和伦敦飞来巴黎为她加油打气，所以她非常期待本届的巴黎奥运会。

阿米塔（左）与劳伦全场展开激烈争夺。（谢智扬摄）

世界排名第35的阿米塔首轮轮空，次轮（32强）对垒年纪比她小两岁、世界排名却比她高出24个位置的劳伦。

阿米塔和劳伦都是左手握剑，一开始就展开激烈争夺，阿米塔率先得分，但劳伦一鼓作气，将比分反超至6比2。阿米塔不甘示弱，追至6比6。两人之后再以7比7，9比9和12比12三度打成平手，但几次失误却让阿米塔最终以13比15败下阵来。

阿米塔：真的很失望

阿米塔在受访时说：“我觉得我的表现挺好的，我按照计划执行，可惜几次痛失刺中对方要害的良机。

“这是我备战奥运会最充足的一次。我感觉很自信，这次我真的很想走到最后，所以对成绩感到非常失望。”

乌玛给落败的女儿一个大大的拥抱。（谢智扬摄）

接下来会到爷爷奶奶家好好休息

阿米塔的母亲乌玛（Uma）赛后在见到阿米塔后的第一刻，什么都没说，直接给了女儿一个大大的拥抱。

乌玛在受访时说，他们一行七人来支持阿米塔，爷爷奶奶因年岁已高，受不了刺激，被劝阻前来观战，但阿米塔之后会前往里昂探望老人家，顺便好好休息。

乌玛说，“她太累了，一直飞来飞去比赛和训练，真的要好好休息”，言语中透露着对女儿的心疼。

和上届一样，阿米塔和重剑女将可丽雅是新加坡击剑队在本届奥运会仅有的两名代表。随着可丽雅在星期六（27日）的女子重剑32强赛被淘汰出局，阿米塔本仗亦止步32强，我国击剑队在本届奥运会的征程宣告结束。