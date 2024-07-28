【奥运会】100米蛙泳止步预赛 沈恩夷盼200米表现更好

我国“蛙后”沈恩夷在其优势项目——女子100米蛙泳预赛表现不佳，无法进入半决赛，她希望能在接下来的两个项目有更好的表现。

我国“蛙后”沈恩夷在巴黎时间星期天（7月28日）上午举行的女子100米蛙泳预赛，以1分07秒75的成绩，总排名第25，无缘晋级晚上的16人半决赛。

巴黎奥运会游泳赛星期六（27日）拉开帷幕，但我国选手没有比赛。沈恩夷为我国打头阵，可惜出师不利，被安排在第七泳道的她在第三场预赛垫底；1分07秒75的成绩更是比她去年11月在日本游泳公开赛创造的1分06秒36新全国纪录慢了近一秒半。

值得一提的是，正是1分06秒36的成绩，让沈恩夷达到奥运会女子100米蛙泳的A标，直接获得前往巴黎的通行证。因此，对于星期天在拉德芳斯体育馆（Paris La Defense Arena）的表现，沈恩夷显然并不满意。

她说：“我对于自己如何执行今天的比赛感到失望，因为我之前在一些较小型的赛事中游得更快。那确实是个令人难以接受的成绩。”

但她强调，她的奥运会征程还未结束。这是21岁的沈恩夷第一次参加奥运会，100米蛙泳只是她角逐的三个项目的其中之一。

还有200米蛙泳和4X100米混合泳接力

她还将在下星期三（31日）挑战女子200米蛙泳，下星期六（8月3日）携手妹妹沈恩彤、颜欣慧，以及柯敬文一同角逐女子4X100米混合泳接力。

她说：“我的比赛还没结束。我的200米蛙泳看起来很不错，我希望能做好更多的心理准备。当接力赛到来之前，我已经完成两项个人赛，希望届时我能起到推动他们的作用。”

接下来将登场的我国泳手是颜欣慧和唯一男代表陈永进，两人下星期二（30日）将分别挑战女子1500米自由泳和男子100米自由泳。

澳洲女队在游泳赛首日打破4X100米自由泳接力奥运会纪录。（路透社）

澳女队首日破4X100米自由泳接力赛会纪录

在星期六的首晚决赛中，澳大利亚女队在4X100米自由泳接力决赛，以3分28秒92打破由自己在东京奥运会创造的3分29秒69奥运会纪录。

值得一提的是，目前的3分27秒96世界纪录也是由她们在去年世锦赛所创造。美国与中国分别以3分30秒20和3分30秒30夺得亚军和季军，两队同时刷新各自的洲纪录。

在同个项目的男子组方面，美国则力压澳洲夺冠。美国的夺金成绩为3分09秒28，比自己在2008年北京奥运会创造的3分08秒24大会与世界纪录慢超过一秒。澳洲和意大利分别获得此项目的银牌和铜牌。

当晚也进行男子和女子400米自由泳决赛。在备受瞩目的女队赛事中，澳女将阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus）成功捍卫金牌，但3分57秒49的成绩比她在去年创造的3分55秒38世界纪录慢了两秒多。

银牌和铜牌则分别归加拿大新星萨默·麦金托什（Summer McIntosh）和美国“自由泳女王”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）所有。

男子400米是巴黎奥运会首个产生金牌的游泳项目，这个金牌由22岁德国泳手马尔滕斯（Mertens）获得。