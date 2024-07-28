【奥运会】东京柔道金牌得主阿部诗被爆冷 赛后情绪崩溃抱头痛哭

（巴黎综合电）东京奥运会柔道金牌得主阿部诗被爆冷，于新加坡时间星期天（7月28日）被乌兹别克斯坦选手迪尤拉（Diyora）一本10比1击败，无缘卫冕。

这场52公斤级的柔道比赛在战神广场竞技场2号垫进行，24岁的阿部诗在比赛进行至3分04秒被迪尤拉抓住机会，后者以一本获胜，晋级八强。

落败后阿部诗神情震惊，伤心不已。下场后伏在教练的肩上痛哭，泣不成声，迟迟不愿离开赛场。

阿部诗落败后痛哭，教练陪同她一起离场。（路透社）

她的哥哥阿部一二三在男子66公斤级成功挺进半决赛，将迎战摩尔多瓦的维耶罗·丹尼斯（Vieru Denis）。兄妹曾在东京奥运会第二个比赛日同天各获得一枚金牌，当时阿部诗首先在52公斤级柔道决赛中获胜，30分钟后哥哥阿部一二三在男子66公斤级决赛中夺冠。

盼兄妹俩再次同天夺金 阿部诗哥哥梦想破灭

哥哥阿部一二三的奥运资格在2023年12月30日才确定，他星期天在较早的20分钟紧张比赛后以半分取胜。获胜后的他说：“现在我可以正式宣布，我将和妹妹一起冲击奥运金牌。作为哥哥，我可不能输。”

兄妹二人最早在2017年东京柔道大满贯赛上，首次在同一届赛事一同夺冠。之后在2018年阿塞拜疆巴库世锦赛与2020年杜塞尔多夫大满贯赛，双双夺得柔道冠军。但现在妹妹阿部诗的意外出局，这意味着年长两岁的哥哥阿部一二三想一起冲击金牌的梦想已经泡汤。