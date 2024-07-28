【奥运会】周靖祎郭勇落败 曾尖独闯乒乓单打32强

我国女将曾尖在3比1领先对手被追至3比3，面对削球打法的伊凡娜，她耐心与对方周旋，最终在决胜局胜出并取得晋级资格。

首次参加奥运会的三位新加坡选手周靖祎、曾尖和郭勇星期天（7月28日）出战单打64强，虽然只有曾尖成功闯进下一轮，但周靖祎和郭勇挑战强敌所展现出的拼搏精神让人感动。

迎战世界第73的伊凡娜，世界第52的曾尖一度以3比1取得良好开局，但对手凭借丰富的经验将比分咬至3比3，让比赛进入第七局。

曾尖在决胜局表现果断，最终以4比3（11比5、11比3、11比13、11比6、9比11、13比15、11比5）取得晋级资格，职业生涯首进女单32强。

女队主教练井浚泓赛后接受《联合早报》采访时对她的表现感到满意。她说：“赛前我们就知道这是艰苦的比赛，因为是七局四胜赛制和削球打法。两年前交锋过曾尖赢的也不轻松，力量有局限性，赢每一分都须要有更多的耐心。”

曾尖输的三局都是两分之差，伊凡娜将比赛拖入决胜局后，曾尖在精疲力尽的情况下也成功顶住。接下来，曾尖将迎战世界第24的印度球员斯莉嘉·阿库拉（Sreeja Akula），争夺一席16强资格。

曾尖赛后受访时说：“球员在场上确实是太紧张了，这种奥运氛围第一次感受，然后有点控制不住自己，因为赛前的状态比较好，但一上去感受还是不一样。下一场我想在开局包括整场进入状态要快一点，因为对方也是排名很高的选手。”

挑战高排名球员，周靖祎已拿出最好的表现。（路透社）

我国另一名女单周靖祎则遗憾落败，世界第113位的她挑战世界第10的罗马尼亚好手伯纳黛特·斯佐科斯（Bernadette Szocs），首局以以11比9胜出后，伯纳黛特以11比4、11比3、11比7、11比9完成逆转。

井浚泓说：“靖祎已经发挥出自己最好的水平了，拼下第一局非常不容易，赛前也知道这是极其下风的球，就看她在场上能不能发挥自己最好的水平。靖祎今天打的整体不错，第五局很可惜没能咬下来。

“对方是经验老道的欧洲冠军，打球也比较有亚洲人细腻的风格，输是预料之中，但很满意她在场上的表现。”

伯纳黛特是2023年欧洲运动会女单冠军，她也在WTT比赛上两次打败过中国的东京奥运会女单冠军陈梦。

郭勇2比4败给约尔吉奇

男单方面，18岁的郭勇是我国的“独苗”，他的对手是世界第18的斯洛文尼亚选手约尔吉奇（Jorgic）。

郭勇（图）2比4不敌上届奥运会打进八强的约尔吉奇。（路透社）

比赛一开始，郭勇就给约尔吉奇来个下马威，以11比8先下一城，但在东京奥运会打进八强的约尔吉奇很快就调整好自己，以11比4、11比8、13比11连下三局。

还有一局就结束比赛的情况下，郭勇也没有轻言放弃，他以11比3将比分改写至2比3，约尔吉奇第六局顶住郭勇的反扑，以11比7拿下最终胜利。

不少顶尖球员在64强遭爆冷，韩国好手田志希（世界第14）被葡萄牙华裔选手付玉（世界第80）以4比0零封，香港选手杜凯琹（世界第47）则1比4不敌朝鲜选手边松景（世界第170）。