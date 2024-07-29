【奥运会】战胜对手晋级单打次轮 第60回“乔纳决”将上演

西班牙网球天王纳达尔（Nadal）星期天（7月28日）在巴黎奥运会战胜匈牙利选手福索维奇（Fucsovics），打进男单次轮，与塞尔维亚宿敌乔科维奇（Djokovic）的第60次对决即将上演。

不是种子球员的纳达尔回到他最熟悉的红土场地仍有一定的竞争力，迎战福索维奇时他以6比1轻松取得胜利，但次盘陷入苦战，被对手以6比4扳回一城。

决胜盘，纳达尔稳扎稳打，最终以6比4拿下最终胜利，与老对手乔科维奇的较量如约而至。这即将是他们的第60度交锋，乔科维奇过去在战绩上以30胜略占上风，两人唯一一次在奥运交手是2008年北京奥运会，当时纳达尔夺冠，乔科维奇收下铜牌。

四巨头年代已进入尾声，瑞士天王费德雷尔（Federer）在2022年退役，英国前球王默里（Murray）宣布要在本届奥运后高挂球拍，纳达尔也有可能在今年退役。乔科维奇虽然仍保持高水平，但在很多层面上他都被辛纳（Sinner，意大利）和阿尔卡拉斯（Alcaraz，西班牙）超越。

乔科维奇说，只要他们“四巨头”中还有一人没退役，这个时代就还没结束。（路透社）

五度征战奥运的乔科维奇希望拿下金牌弥补遗憾，但赛前他对于可能在这座城市和纳达尔交手这件事，说出了他的想法。

乔科维奇说：“纳达尔也是如此，特别是在这座城市，在罗兰·加洛斯取得的所有成就。他还没有宣布他的最后一场比赛在哪里，所以希望他能为了这项运动继续下去。

“我知道很多人希望我退役以结束这个时代，但我未曾考虑退役。我认为只要我们这四人中至少还有一个人在，这个时代就还没有结束。”