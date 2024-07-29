【奥运会】法国泳手马尔尚刷新16年奥运纪录 夺男400米混合泳金牌

法国泳手马尔尚改写尘封16年的奥运纪录夺冠，英国蛙王皮蒂丢失百米蛙泳金牌。

（巴黎综合电）法国泳手马尔尚（Marchand）改写尘封16年的奥运纪录，在新加坡时间星期一（7月29日）凌晨的2024年巴黎奥运会游泳赛夺得男子400米混合泳金牌。

在主场观众的打气加油下，马尔尚以4分02秒95的成绩夺得这个项目的金牌，刷新了美国泳手菲尔普斯（Phelps）在2008年北京奥运会创下的4分03秒84的旧奥运纪录。这个夺冠成绩比亚军日本选手松下知之的4分08秒62快了近乎六秒。美国泳手福斯特（Foster）以4分08秒66位居第三。

值得一提的是，现年22岁，有法国菲尔普斯之称的马尔尚也是男子400米混合泳的世界纪录保持者，他在去年日本福冈的世界锦标赛游出4分02秒50的世界纪录成绩。

马尔尚成为首位夺得男子400米混合泳冠军的法国泳手。他接下来将参加男子200米混合泳、200米蝶泳与200米蛙泳项目，并且都是这些赛项的夺冠热门。

在以新奥运纪录夺金后，马尔尚表示将专注准备接下来的项目。

他说：“我试图专注于自己，但当1万5000人为我加油时，这真的很难。

“我利用这种能量让自己在比赛中游得更快，我觉得自己在这方面做得很好。

“展望未来，我知道我准备得很好，已经准备好参加一些高强度的比赛。”

美国包揽女子100米蝶泳金银牌 张雨霏夺铜

在女子100米蝶泳项目，美国泳手托里·胡斯克（Torri Huske）以一指之差从队友格雷琴·沃尔什（Gretchen Walsh）的手中夺走金牌。托里的夺冠成绩为55秒59，格雷琴则用时55秒63夺下银牌。格雷琴之前在这个项目的预赛游出55秒38的新奥运纪录成绩，可惜在决赛中无法复制这样的表现。

托里在女子100米蝶泳赛事中夺冠。（法新社）

对于击败刚在预赛上刷新奥运纪录的同袍，托里说：“这太不真实了。

“我不是很清楚记得比赛过程。前面50米我感觉很好，后50米是我过去一直在努力的方向，尤其是去年。

“我在最后阶段的比赛较弱，感觉要死掉一样，这也是我总输在最后50米的原因，所以我一直希望自己能游好最后50米。”

中国泳手张雨霏以56秒21的成绩夺得铜牌。

英国泳手皮蒂意外丢失男100米蛙泳金牌

在男子100米蛙泳项目，两届奥运冠军英国的皮蒂（Peaty）意外丢失金牌，意大利选手马丁嫩吉（Martinenghi）以59秒03的成绩夺冠，皮蒂与美国泳手芬克（Fink）同样游出59秒05成绩，以0.02秒之差屈居马丁嫩吉之后，同享银牌。

现年29岁的皮蒂自2021年东京奥运会后，就面对酗酒与心理健康问题，在这场100米蛙泳决赛后，他落下了眼泪，不过称这是快乐的泪水。

他说：“这与伤心难过无关。

“我不会用奖牌来定义自己。我用我的心以及它给我带来的感受和它让我创造的东西来定义自己。

“它让我发挥了最强的自己。”