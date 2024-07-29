【奥运会】纳达尔网球男单次圈赛硬碰乔科维奇

（巴黎综合电）纳达尔（Nadal）闯过首圈，星期一（7月29日）在2024年巴黎奥运会网球男单次圈赛对垒乔科维奇（Djokovic）。

西班牙老将纳达尔之前因大腿受伤，导致参加网球男单赛项的机会蒙上阴影，不过这名球员最终还是在首圈赛以6比1、4比6、6比4战胜对手福索维奇（Fucsovics）。

纳达尔于本地时间星期天（7月28日）首圈中快速拿下第一盘。虽然福索维奇在第二盘占了上风，并成功将大比分扳平成1比1，但纳达尔最终还是成功以2比1大比分拿下比赛。

38岁的纳达尔在奥运会开幕礼中扮演重要角色，出现在最后阶段的火炬传递。他隔天再次成为焦点，与小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）合作在男双比赛中获胜，取得开门红。

这个梦之队让人兴奋，但纳达尔也在男单项目中展示了即使没有阿尔卡拉斯的加持，他的力量依然强大。

纳达尔19年前第一次到巴黎打球，之后在法国公开赛中屡屡获胜，116场比赛就有112场胜出，在法国人气极高。

他在受访时说：“我从法国观众那里得到了满满的爱，很高兴自己这个年龄还能继续打球，在球场上感受到人们的支持和爱，这种感觉令人难忘。

“明天就是另外一回事，另一名对手。这是一个很独特的地方，我只求尽力而为，尽情享受。”

乔科维奇于星期六（27日）轻松击败澳大利亚的伊布登（Ebden）晋级。纳达尔和乔科维奇于法国时间星期一（29日）的对战将是两人多年来的第60次交手，只可惜这场名将的对决只是次圈赛，并不会决定谁将获得奥运金牌。

乔科维奇曾赢得24项大满贯赛事锦标，是三次法网冠军，也是2008年北京奥运会的铜牌得主。纳达尔则是22项大满贯赛事冠军，14次夺得法网桂冠，两次获得奥运金牌。

乔科维奇之前说两人的对战会是“奇观”。他说：“我们会在场上擦出火花，就像过去打球时。我希望我们能够交手，因为这可能是我们俩最后一次的决战了。”