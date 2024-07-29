【奥运会】杜兰特伤愈复出 美国男篮轻取塞尔维亚

（里尔综合电）卫冕冠军美国男篮在星期天（7月28日）的2024年巴黎奥运会男篮C组序幕战以110比84击败塞尔维亚打响首炮，之前受伤的球星杜兰特（Durant）伤愈复出，并拿出近乎完美的表现。

杜兰特全场为美国队贡献23分，其中在上半场就进账21分，八次出手投篮全部命中。除了杜兰特，美国队有六名球员在这场比赛得分上双，詹姆斯（James）21分九助攻与七篮板，霍乐迪（Holiday）15分，布克（Booker）12分，柯里（Curry）与爱德华兹（Edwards）各得11分。

有美国职业篮球联赛（NBA）丹佛金块（Denver Nuggets）球星约基奇（Jokic）压阵的塞尔维亚在开始阶段一度给予美国队顽抗，无奈最终还是难敌球星云集的美国队。

詹姆斯：球队至今打得最好的一场比赛

湖人球星詹姆斯赛后直称这是球队近期打得最好的一场比赛。

他说：“这是我们至今打得最好的一场（包括奥运前热身赛）。我认为他们在比赛刚开始时给予我们顽抗。”

“太惊人了（现场气氛）。听着我们的国歌，听着球迷的喝彩声，肯定会让人感到紧张，这是不同的感受。”

首次亮相南苏丹男篮击败波多黎各

在同组的另一场比赛，首次亮相奥运会的南苏丹男篮以90比79轻取波多黎各。

波多黎各在上半场凭借精准的投篮占据主导位置，半场结束时以六分优势领先。不过效力NBA球会新奥尔娘鹈鹕的波多黎各后卫阿尔瓦拉多（Alvarado）半场结束前脚踝受伤离场，这成了比赛的转折点。这名后卫虽然在下半场出赛，却难阻士气高涨的南苏丹取下最后胜果。

此外，这场比赛也发生了一段小插曲，赛前主办方在播放国歌时，错把苏丹国歌当南苏丹国歌播放。