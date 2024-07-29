【奥运会】铁人三项游泳练习赛连续两天取消

（巴黎综合电）因为豪雨影响塞纳河水质，铁人三项的游泳练习赛连续两天取消。

55名铁人三项选手原本预计本地时间星期二（7月30日）下午2时开始比赛，在亚历山大三世桥旁的浮桥上列队，然后跳进塞纳河来比铁人三项的游泳部分。若比赛能按预期进行，这将是选手自1900年以来首次在奥运会上参加河中比赛。

女子铁人三项比赛预计星期三（31日）同时间进行。

塞纳河水质允许游泳是奥运会主办方想要留给巴黎市民的重要绩果。

法国自2015年以来已投资14亿美元（约18亿新元）新建废水处理基础设施，以减少流入河流的污水量，以及确保奥运会之后，巴黎居民能够享有更干净清洁的塞纳河。市政府已宣布计划在明年6月前向公众开放三个游泳场。

星期六（27日）进行测试后，确认水质标准不允许游泳。星期天（28日）的练习也因此被取消。

长跑以及脚车部分并未受到影响。

美国选手泰勒·皮维（Taylor Spivey）说：“希望我们能够游泳，骑脚车和跑步。我训练时游了这么多，不能只跑步和骑脚车。”

主办方星期一（29日）发布声明，称：“根据接下来36小时的天气预报，巴黎奥运会组委会与世界铁人三项有信心水质会在7月30日的比赛之前回归达标。”