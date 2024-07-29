侧记：是被杭州宠坏还是巴黎跟我有仇？

来到巴黎几天，只感觉它处处跟我作对，让我越发想念去年的杭州亚运会。

先从机场说起。入境之后，一名志愿者跟我说，验证奥运记者证，要左转走到底，但因为当时还早，工作人员还未上班，建议我先去提取行李，但行李提取处要下楼往右转。我心想：那好吧！我就先去提取行李，再去验证记者证，不曾想那电动扶梯只往下，要上楼只能爬楼梯，但我刚刚提取我大大的行李箱啊！我四处求救，大家都无能为力，直到一名法航工作人员明确地告诉我要先到出口，之后就会看到奥运会服务柜台。

我以为遇到了救世主，岂料那个柜台只提供咨询服务，要验证记者证只能在里面。我当下傻眼，问他们是否有办法再进去，他们却无奈地说：“sorry!”。所幸后来一名看起来较资深的工作人员告诉我，其实验证记者证的地方不止机场，这才让我松了一口气。

那天要离开奥运村时，明明说好每20分钟有一趟接驳车回媒体中心，好不容易等来一辆却说不能上，然后再等20分钟，排队的人龙已长到有点夸张。

奥运开幕式当天更是连遇两衰事。记得开幕式前几小时法国铁路系统遭大规模蓄意破坏，我以为这只是影响从巴黎往返其他城市的高铁，不关我事，毕竟我要搭的是地铁。没想到本该到站的地铁却迟迟等不到，信息屏幕上显示18分钟的等候时间，18分钟后竟还是18分钟。偶尔缩短几分钟后又突然延长，让你不知道该继续等待还是干脆出去打车。但当我走出地铁站，看到周围都因为开幕式被封路时，我立即打消念头，乖乖再进站等待我那辆不知何时会来的列车。

因为约了其他记者一同前往开幕式，地铁列车却久久不见踪影，我当时可说是急得像热锅上的蚂蚁。幸好老天没有对我太残忍，地铁终于在我等了45分钟后到达。

本以为雨过天晴，没想到老天爷竟酝酿着真正的大雨。我本来还为自己带了雨伞而沾沾自喜，但因为下得实在太久，我的雨伞又实在太小，保护得了装有电脑的包包，就保护不了全身。更重要的是，平时在新加坡都一定会带外套出门的我，那天居然忘了把外套带出酒店，结果一整晚冷得直发抖，站起来后脚软甚至还栽了个跟斗，没有扭伤，隔天也没有发烧，算我走运。

记得在去年的杭州亚运会，交通根本不是个问题，接驳车准时，搭德士也容易。媒体中心提供的餐食一流，媒体包里也应有尽有，但巴黎媒体中心却简约得可怜，只提供三文治，送给媒体的纪念品也只是个水壶，所以我们一帮去过杭州亚运会的记者们都说：“看来是杭州把我们宠坏了。”