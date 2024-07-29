【奥运会】扭转落后三球劣势 澳洲女足6比5险胜赞比亚

（尼斯综合电）澳大利亚在星期天（7月28日）举行的巴黎奥运女足小组赛中，扭转落后三球的劣势，以6比5险胜赞比亚，保住出线希望。

澳洲在首场B组赛中出师不利，0比3不敌德国，因此必须在第二场对垒赞比亚的比赛中取得胜利，才能挽救提早出局的命运。

澳洲在比赛下半场开始后不久，就2比5落后赞比亚，眼看将再吞下败仗。不过，澳洲及时恢复状态，凭借米歇尔第90分钟的制胜球，反败为胜，结束了这场精彩的比赛。

赞比亚先靠芭芭拉第一分钟的进球取得领先。澳洲虽然在六分钟后扳回一球，但赞比亚不甘示弱，连进两球还以颜色，之后澳洲再回敬一球。芭芭拉在半场休息前的补足时间取得个人第三球，助赞比亚以4比2领先。

下半场，赞比亚再进一球，建立三球优势，但这一切由赞比亚不久后送出的乌龙球开始，发生了戏剧性的变化。

第58分钟，澳洲获得赞比亚的“大礼”后，借由斯特芙在第65分钟攻入一球、13分钟后射入罚球，成功将比分追平至5比5。米歇尔最后一锤定音，为澳洲取得重要的胜利。

此外，同组的美国以4比1轻取德国，提前取得复赛席位。

另一方面，被扣六分的加拿大凭借完场补足时间第12分钟的制胜一球，以2比1险胜东道国法国，保住从A组出线的一丝希望。

补足时间连进两球 日本逆转巴西获胜

与此同时，世界杯冠军西班牙以1比0小胜尼日利亚，取得连续第二场C组胜利，锁定复赛资格。同组的日本凭借补足时间的连续两个进球，以2比1逆转巴西获胜，抢走胜利的三分。

巴西在下半场拔下头筹后，日本队长熊谷纱希在补足时间第二分钟罚入一球，扳平比分。替补上阵的19岁小将古川萌萌子，四分钟后攻入漂亮一球，助日本反败为胜，保住出线生机。这意味着，日本与巴西目前战绩同为一胜一负，各积三分。