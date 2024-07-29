【奥运会】骆建佑旗开得胜 混双夫妻档以胜利告别奥运

骆建佑在他的巴黎奥运会首秀中表现慢热，但还是顺利取得开门红。混双夫妻档许永凯／陈薇涵则在连输实力强劲的对手后，终于以一场胜利告别奥运。

新加坡羽毛球头号男单骆建佑巴黎时间星期天（7月28日）晚上终于登场，他以2比0击败捷克选手扬·劳达（Jan Louda），取得他第二届奥运会的开门红。混双夫妻档许永凯／陈薇涵则在星期一（29日）上午的最后一场小组赛中，以2比0拿下美国组合邱恺翔／盖骆（前译珍妮·盖），以一场胜利告别首趟奥运之旅。

面对世界排名比自己低50个位置的捷克选手扬·劳达，世界排名第13的骆建佑一开始打得力不从心，频频失误，开场阶段基本上都处于追分状态，直到追至13平后才一鼓作气，连得八分，以21比13拿下首局。

第二局依旧是捷克选手先得两分，骆建佑后来居上。尽管还是一度被对手追平比分，但骆建佑此局基本上已控制比赛节奏，最终以21比10拿下比赛

开局慢热 骆建佑：需要时间适应对手和不同风向

针对开局慢热，骆建佑在受访时说：“我们从未交过手，所以一定需要一些时间适应。今天的风向也和我们之前训练时不一样，所以也需要适应。”

他将在星期三（31日）的第二场小组赛对垒萨尔瓦多的坎朱拉（Canjura，世界第50）。倘若再胜，将提前一轮锁定16强席位。但骆建佑表示，他绝对不会轻敌。

我国羽毛球混双夫妻档许永凯／陈薇涵以一场胜利结束奥运之旅。（谢智扬摄）

混双方面，前两场小组赛连续败给马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚和中国组合冯彦哲／黄东萍后，许永凯／陈薇涵已确定无缘晋级复赛，但他们尽全力打好他们的最后一场比赛，结果皇天不负有心人，让他们在星期一上午迎来了他们在本届奥运会的首场胜利。他们以21比17、21比12击败邱恺翔／盖骆（前译珍妮·盖），最终以一胜二负的成绩，结束本次奥运之旅。

马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚则在星期一另一场小组赛爆冷以21比17、15比21、16比2击败世界排名第二的中国组合冯彦哲／黄东萍，以小组盟主之姿出线。

陈薇涵：学会以后要更懂得享受过程

许永凯在赛后受访时说：“我觉得我们今天打出了水平，可能是因为比起前两场比赛，我们比较轻松也没有那么紧张了。这是我们的最后一场比赛，所以我们就尽力享受比赛。”

陈薇涵则说：“我觉得这是一个很棒的学习之旅。能来到这里，对我们来说，已经是个很大的成就，但我们没有表现出我们所期望的，尤其是在前两场。

“我们在这次奥运会最大的收获是，学到了应该更懂得享受过程，因为我觉得我们太想赢了，以致影响了表现。”

我国头号杨佳敏也将在星期二（30日）晚上与世界排名第96的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune）交手，预计能再胜一场，晋级次圈。