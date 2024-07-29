【奥运会】次轮力压纳达尔晋级 乔科维奇朝网球男单金牌梦前进

（巴黎法新电）“塞尔维亚天王”乔科维奇（Djokovic）星期一（7月29日）在巴黎奥运会男单第二轮战胜西班牙老对手纳达尔（Nadal），赢得两人第60次也可能是最后一次的交锋。

巴黎奥运会的网球比赛场地也是红土大满贯法国公开赛的比赛场地，乔科维奇与纳达尔职业生涯的首次相遇正好是2006年法网，当时纳达尔击败了乔科维奇。

18年后，进入职业生涯暮年的纳达尔与乔科维奇再次在同个场地相遇，后者在两人的第60次交锋中取得第31次胜利，比分为6比1、6比4。

近20年后乔科维奇与纳达尔继续对决

乔科维奇说：“在2006年的时候，我从未想过我们还能在近20年后继续对决。”

在这场备受期待的比赛中，纳达尔大部分时间都被乔科维奇压制住，只有在第二盘时给了对手一丝挑战。乔科维奇次盘4比0领先时被纳达尔以4比4追回，但他稳住阵脚连下两局获得最终胜利。

对于这场比赛，乔科维奇说：“我感到非常释然，一切都对我有利。我以6比1、4比0领先，但我打了一个草率的发球局，给了他（纳达尔）机会。”

2006年两人的首次交锋也是在这片场地，乔科维奇（后）当时没想过近20年后还能再继续交手。（路透社）

纳达尔连追四局将比赛推入高潮，但乔科维奇没有再浪费机会，阻止这名西班牙对手将比赛拖入决胜局。

两老将带伤参赛

这场对决让人看得十分感动，过了巅峰期且备受伤病困扰的老将在四年一度的体坛盛事相逢，38岁的纳达尔右大腿缠着厚厚的绷带，37岁的乔科维奇右膝也穿着护套。

纳达尔是2008年北京奥运会单打冠军和2016年里约奥运会双打冠军，他接下来将与队友阿尔卡拉斯（Alcaraz）冲击男双冠军。而乔科维奇在奥运会最好的成绩是2008年北京奥运的铜牌，他将继续为金牌而战。

乔科维奇下一轮的对手是德国球员克普费尔（Koepfer）和意大利球员阿纳尔迪（Arnaldi）之间的胜者。