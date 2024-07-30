获“狮展雄心”海外奖学金 九学生运动员将前往外国深造训练

九名学生运动员星期一（7月29日）获得“狮展雄心”海外奖学金，将分别前往西班牙和美国学习深造。这是新加坡体育理事会第二次颁发这个奖学金。

这九名年龄介于14岁至17岁的学生足球员是纳迪拉·努尔丹尼萨、米格尔·加西亚、普特拉·伊斯迈尔、艾丹·伊尔凡、张佳恩、谢羽丰、陈业义、黎敬霖和韩恩。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、新加坡足总会长陈国强、新加坡体育理事会总裁吴钦华和新加坡体育理事会体育发展部门司长陈伟坚出席了当天的活动。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（右）与学生运动员韩恩互动。（白艳琳摄）

谢羽丰为年龄最小获奖者 望能成为职业足球员

14岁的谢羽丰是九名获奖者中年龄最小的足球运动员，他接受《联合早报》采访时说：“会申请这个奖学金是因为我会有更多机会成为一名职业足球员，这是我一直以来的梦想，我想向别人证明我能做到。”

谢羽丰透露，除了阿根廷球星梅西（Messi）以外，他最大的偶像是他的哥哥。谢羽丰会在8月中旬前往西班牙，在大约两年期间边念书边训练，希望之后能进入英格兰球会踢球，也盼能代表“雄狮”国家队出战。

今年的奖学金得主是从约30名候选人中选出来的，由新加坡足球总会和新加坡体校根据这些学生在训练课程和比赛中的表现，所展现出的潜力进行评估。在这个入围名单里，部分运动员被邀请进行面试，之后才获得奖学金。

为提高新加坡整体足球水平，我国在2021年推出了“狮展雄心”计划，作为计划的一部分，有八名学生足球运动员去年获得首批“狮展雄心”海外奖学金到西班牙和美国深造。今年，有两个新的合作机构加入该计划，他们是马德里俱乐部“Rayo Alcobendas CF”和位于马德里的英国国际学校“King’s College Soto de Vinuelas”。