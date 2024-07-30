【奥运会】中国队收复失地 重夺男子双人10米跳台金牌

练俊杰／杨昊在巴黎奥运会男子双人10米跳台决赛中表现完美，为中国队从英国队手中抢回上届奥运会丢失的这枚跳水金牌。

苦等三年，中国队终于在巴黎时间星期一（7月29日）上午举行的男子双人10米跳台决赛中，重夺这枚他们在三年前东京奥运会上丢失的唯一跳水金牌。

为他们重夺这枚金牌的是去年杭州亚运会金牌得主练俊杰／杨昊，他们从第一跳就表现完美，由始至终都处于领先的位置，最终以490.35的高分，毫无悬念地夺得金牌。

值得一提的是，练俊杰／杨昊去年已在卡塔尔多哈举行的游泳世锦赛中，夺得男子10米双人跳台冠军。

拥有英国“跳水王子”之称的戴利（Daley）与前队友马蒂·李（Matty Lee）上届奥运会因中国组合曹缘／陈艾森失误而得利，收获金牌，但本届搭档换成24岁威廉姆斯（Williams）的戴利，却因为中国新组合练俊杰／杨昊表现稳定，而只能以463.44分收获银牌，加拿大组合维恩斯（Wiens）和松博尔·穆雷（Zsombor-Murray）则以422.13分夺铜。

英国与加拿大组合在前两跳都同分，并列第二，但前者之后逐渐拉开差距，但与中国组合仍有一定的差距。

练俊杰／杨昊为中国队重夺男子双人10米跳台金牌后，在领奖台上呐喊庆祝。（谢智扬摄）

杨昊在赛后受访时表示，他们在中国队三年前痛失这枚跳水金牌后，就非常努力地要收复失地，很高兴能为中国队夺回金牌。

练俊杰（23岁）和杨昊（26岁）都是第一次参加奥运会，前者只有男子双人10米跳台一个项目，他坦言现在完成任务后有种如释重负的感觉。杨昊则说自己“不敢懈怠”，因为他还有男子10米跳台的单人项目。

拥有英国“跳水王子”之称的戴利（左）与新队友威廉姆斯夺得本届奥运会男子双人10米跳台银牌。（路透社）

卫冕失败 戴利：很高兴能赢得之前独缺的银牌

尽管无法卫冕，但戴利在受访时仍笑脸盈盈，并称赞中国队的表现几乎完美。

现年30岁的戴利已经第五次参加奥运会，除了上届在东京收获的男子双人10米跳台金牌外，他也在之前的几届奥运会赢过三枚铜牌，因此他表示，其实非常高兴能夺得这唯一的银牌，并认为回顾自己的跳水生涯，他已没有任何遗憾。

但当被问及会不会还有第六届奥运会时，他则笑着表示得和家人商量再做决定。拥有俊俏外表的戴利是体育界出了名的同性恋者，并早在2017年就与丈夫结婚。两人目前拥有两名孩子。

男子双人10米跳台是巴黎奥运会第二个产生金牌的跳水项目。在首个产生金牌的女子双人三米跳板项目中，金牌同样属于中国的昌雅妮和陈艺文，银牌和铜牌则分别由美国和英国组合夺得。