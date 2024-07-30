【奥运会】澳女将莫莉破女200米自由泳赛会纪录 三亚洲泳手登领奖台

巴黎奥运会第三天游泳赛结束，澳大利亚女将莫莉·奥卡拉汉刷新女子200米自由泳奥运会纪录。中国游泳队收获两银牌，还在冲击游泳首金。

巴黎奥运会第三天游泳赛本地时间星期一（7月30日）凌晨结束。澳大利亚女将莫莉·奥卡拉汉（Mollie O’Callaghan）在女子200米自由泳决赛中，以1分53秒27力压“师姐”阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus，1分53秒81）夺得金牌，并刷新了对方在上届东京奥运会创造的1分53秒50奥运会纪录。

阿里亚尔妮在上届奥运会包揽200米和400米自由泳金牌，但本届只能捍卫400米金牌。值得一提的是，今年6月游出1分52秒23的她仍是女子200米自由泳的世界纪录保持人，而这枚金牌则是20岁的莫莉的首枚奥运会个人赛奖牌。她此前的奖牌都来自接力赛。

在巴黎时间星期一（7月29日）晚上举行这场决赛中，在50米后领先的是两名亚洲女将——香港的何诗蓓和中国的杨浚瑄，何诗蓓甚至在150米后仍处于领先位置，但两名澳洲女将最后发力，双双超越了何诗蓓。上届摘银的何诗蓓最终以1分54秒55夺铜，杨浚瑄则落至第五。

两中国泳手痛失金牌

中国泳手唐钱婷（左）在100米蛙泳决赛的最后一刻被南非选手塔恰娜（中）超越，痛失金牌。爱尔兰选手莫娜则创造历史，成为国家自1996年以来，首名登上领奖台的泳手。（法新社）

中国泳手唐钱婷和徐嘉余则分别在女子100米蛙泳和男子100米仰泳决赛中痛失金牌。

在今年卡塔尔游泳世锦赛女子100米蛙泳扬威的唐钱婷和八年前奥运会男子100米仰泳银牌得主徐嘉余，星期一都在各自项目的50米后名列前茅，但唐钱婷到了最后阶段被南非女将塔恰娜·史密斯（Tatjana Smith）抢走冠军。

塔恰娜是上届奥运会的200米蛙泳冠军和100米蛙泳亚军，她这次以1分05秒28夺得100米金牌，唐钱婷以1分05秒54摘银，爱尔兰选手莫娜·麦雪莉（Mona McSharry）则以0.01秒的微小优势，力压世界纪录保持者、美国“蛙后”莉莉·金（Lily King）和意大利泳手贝妮代塔·皮拉托（Benedetta Pilato）收下铜牌，成为该国自1996年以来，首名登上领奖台的泳手。

男子100米仰泳方面，最终超越徐嘉余（52秒32）登顶的是在2022年世锦赛上创造此项目世界纪录的意大利泳手托马斯·切孔（Thomas Ceccon，52秒）。去年世锦赛冠军、美国的墨菲（Murphy，52秒39）获得铜牌。

两泳坛瑰宝发光发热摘金

有加拿大“美人鱼”之称的萨默夺得女子400米个人混合泳金牌，这同时也是她在本届奥运会的第二枚奖牌。（路途社）

在最先进行的女子400米个人混合泳和男子200米自由泳决赛中，两名已被视为泳坛未来之星的加拿大“美人鱼”萨默·麦金托什（Summer McIntosh）和罗马尼亚小将波波维奇（Popovich）发光发热，夺得金牌。

17岁的萨默三年前以14岁之幼龄，成为加拿大历来最年轻的奥运选手。她在上届初尝奥运体验后，本届强势归来，继400米自由泳夺得银牌后，再进账400米个人混合泳金牌（4分27秒71）。她也是这个项目的世界纪录保持者（4分24秒38）。

19岁的波波维奇则是多项世界青年游泳赛的纪录保持者，他在上届奥运会同样未能夺牌，本届终于得偿所愿，在200米自由泳封王，成绩是1分44秒72。