【奥运会】羽毛球混双八强 中国“雅思”“凤凰”组合上演内战

（巴黎综合电）巴黎奥运会羽毛球混双八强抽签结果出炉，赛会前两号种子、中国“雅思”组合郑思维／黄雅琼和“凤凰”组合冯彦哲／黄东萍将提前在八强相遇，无法让中国继上届奥运后再度包办决赛。

八强抽签在本地时间星期二（7月30日）凌晨的最后一场混双小组赛，日本四号种子渡边勇大／东野有纱21比17、14比21、21比18战胜香港的邓俊文／谢影雪结束后进行。

“凤凰”组合星期一（29日）三局败给马来西亚的陈堂杰／杜依蔚，以两胜一负作为D组副盟出线后，被抽中和三连胜的A组正盟“雅思”组合交手。“雅思”同日则直落两局拿下韩国组合金元昊／郑娜银。后者虽然和法国及印度尼西亚组合都取得一胜两败，但由于在比较净胜局数后占优，最后以副盟出线。

“雅思”和“凤凰”所处的上半区竞争激烈，渡边勇大／东野有纱将在另一场比赛对垒世界第六的前世锦赛冠军、泰国组合德差波尔／沙西丽。

被分到下半区的三号种子韩国组合徐承宰／蔡侑玎则将对战香港组合邓俊文／谢影雪。状态欠佳的金元昊／郑娜银则和士气如虹的陈堂杰／杜依蔚争取半决赛名额。

数名选手因伤退赛

另一方面，德国男双选手拉姆斯富斯（Lamsfuss）、上届奥运会闯入四强的危地马拉男单选手科登（Cordon）因伤退赛，因此他们已经打完的比赛成绩作废，其余比赛也不会进行。

苏里南选手奥普提（Opti）则在和意大利的托蒂（Toti）的比赛次局受伤，无法完成他本届奥运的最后一场比赛。