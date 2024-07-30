【奥运会】怀孕七个月参赛闯16强 埃及击剑手：为自己自豪

（巴黎综合电）埃及击剑手纳达·哈菲茲（Nada Hafez）星期一（7月29日）在巴黎奥运会女子个人佩剑止步16强。不过令人惊讶的是，她赛后表示自己是在怀孕七个月的情况下参赛，因此她对自己的表现感到自豪。

26岁的纳达世界排名第41，这是她第三次参加奥运会。她星期一在32强比赛中爆冷以15比13击败排名第10的美国选手伊丽莎白·塔尔塔科夫斯基（Elizabeth Tartakovsky），之后在16强中7比15败给世界第13的韩国选手全河英，结束她的奥运之旅。

虽然如此，她之后表示，不仅为自己的表现感到骄傲，更是因为怀孕参赛更加自豪。

她在社交平台Instagram上发文说：“在场上看似是两名选手，但实际上是三个人！不仅有我与我的对手，还有我尚未来到这个世界的宝宝。”

“我发文是想要表明自己对闯入16强深感骄傲。这届奥运会非常不同，这已是我第三次参加奥运会，但这次怀着一名小奥运选手。”

纳达曾参加2016年与2021年的奥运会，两次都止步32强，今年是她首次闯入16强。她说，她宣布这则喜讯是想展示埃及妇女的力量和毅力。

“我与宝宝历经了身体和情感上的双重挑战。怀孕本身就很辛苦，还要努力保持生活和运动的平衡，虽然辛苦，但值得。我很幸运，丈夫与家人都很信任我，我才能走到这一步。”