透视角：美国体操眼镜小子闭目养神 上场后一跃爆红

因为在男子体操团体决赛期间闭眼小憩的一幕，25岁的美国体操选手内多罗斯希克（Nedoroscik）在社交网站上狠狠火了一把。无事可做了一整场后，他在最后一项中最后一个出场，用一锤定音的完美表现，帮助美国赢得铜牌，这是自2008年奥运会后，美国首次在男子体操团体夺牌。

作为2021年世锦赛的鞍马冠军，内多罗斯希克在团体决赛中就只出战鞍马这一项。根据赛程安排，鞍马是美国队的最后一项比赛，他又被安排在最后一个出场。因此在超过三个小时的团体决赛中，他长时间无事可做。在为队友加油的间隙，他居然在候补席上闭眼小憩了起来。

这一幕被电视转播镜头扑捉到，随即传遍整个互联网。带着眼镜小憩的内多罗斯希克长相斯文，像极了在课堂上睡着的学生，仿佛与奥运赛场格格不入。

可真到了上场的时候，他摘下眼镜，眯着眼睛走到鞍马前，立刻像是换了一个人。在属于他的40秒里，他行云流水完成一整套高难度动作，拿下了14.866分的高分，帮助美国力压英国和乌克兰，赢得久违的铜牌。

前期无事可做 上场一锤定音

团体赛的压力在于，一旦出现失误，就很有可能葬送队友一整场的努力。同样是这场决赛中，中国选手苏炜德就在单杠上出现了两次掉杠的重大失误，导致中国痛失金牌。而内多罗斯希克一整场无事可做，却要在最后一刻上场一锤定音，压力之大可想而知。

25岁年纪才第一次登上奥运赛场，内多罗斯希克的经历并非一帆风顺。他在东京奥运会选拔赛中只排名第三，没能获得奥运资格。在奥运会后的2021年体操世锦赛上，他赢得鞍马金牌，并获得了参加2022年世锦赛团体赛和个人赛的资格。

结果他在2022年世锦赛团体和个人决赛中，都出现了失误，两项都只获得第五。有过在团体赛中失误的历史，又只能出战鞍马一项，这都让他这次进入奥运名单有不小的争议，同时增加了他的压力。

不过，在2022年世锦赛后，他的心态产生了些变化，他不再关注胜负，而是专注在技术动作上。这样的转变让他在今年实现了突破。通过一场40秒的表演，他从那个戴眼镜的“鞍马小伙”，变身成为了美国的“鞍马英雄”。