【奥运会】男团体操日本登顶中国摘银 苏炜德两度掉杠遭网暴

中国在领先之下痛失金牌，犯错的苏炜德赛后道歉，但难逃网民的指责。

（巴黎综合电）本地时间星期二（7月30日）凌晨，中国在巴黎奥运会竞技体操男子团体决赛痛失好局，因最后一轮的失误被日本逆转，屈居银牌。日本将上届的银牌升级为金牌；美国则夺得铜牌，阔别16年登上领奖台。

在过去五届奥运中，日本和中国分别赢得这个项目的两届金牌，只有上届东京奥运的金牌是由本届缺席的俄罗斯拿下。中国男团这次由张博恒、肖若腾、邹敬园、苏炜德，以及刘洋出战。日本由萱和磨、冈慎之助、谷川航、杉野正尧，以及桥本大辉出场。

苏炜德两度掉杠导致中国丢失金牌。（路透社）

苏炜德两度掉杠 中国错失好局

在早前几轮，中国的总分一直都保持领先。邹敬园更在双杠项目拿下惊人的16.000分，这也是当日全部项目和全部轮数的全场最高分。

不过在最后一轮，也就是第六轮的单杠项目中，中国选手苏炜德不慎失误两次掉杠，最终只得到11.600分。日本的上届全能赛和单杠金牌得主桥本大辉发挥稳定，拿到14.566分。纵使最后上阵的中国选手张博恒拿到本轮所有选手最高的14.733分，也无法帮助团队扭转局势。

最终，日本以259.594分摘金，中国以259.062分夺银。美国以257.793分摘铜。

苏炜德赛后道歉 登上热搜

丢失囊中物的男团奥运金牌，苏炜德被很多中国网民指责甚至谩骂，相关话题登上微博热搜榜首。“苏炜德赛后道歉”词条高居新浪微博热搜榜首位，“中国体操男团摘银”词条也一度排到第二位。

赛后的新闻发布会，苏炜德向队友表达歉意说：“对不起我的队友，大哥们，他们这个周期非常努力，也经历很多伤病，好不容易熬过来，因为我今天的失误没有拿到金牌。”

不过，苏炜德的道歉并没有获得一些中国网民的原谅。在评论中，不少网友指责苏炜德：“你一个人害了大家，道歉有什么用？”“输谁也不能输日本，民族罪人。”“查一查这个人是怎么选上的，是不是有关系？”

不过，也有网民表达不同观点：“胜败兵家常事，奥运赛场不应该唯金牌论，更不应上升到民族主义。”“网暴苏炜德的人，你们学习工作中没有失误过吗？也希望被别人这样骂？”

桥本大辉在单杠项目的稳定表现为日本队夺得男团金牌。（路透社）

鞍马意外落马 桥本大辉单杠救赎

除了苏炜德两度掉杠，桥本大辉也在鞍马项目意外落马，导致日本总分排名一度跌落第六，但他在单杠项目完成救赎。

这名在今年5月受伤的全能冠军坦言，他一度因为手指伤势未愈，开始对夺金失去信心。决赛时，桥本大辉所犯的失误，让他有连累团队无法夺金的想法，不过他的队友告诉他不要放弃，最终日本完成逆袭。

桥本大辉赛后直呼这枚奖牌别具意义。他说：“我非常高兴。这与个人奖牌不同。

“每个人都疯狂地拥抱在一起，然后再次拥抱，尽管我们刚刚拥抱过。我觉得这枚奖牌更加加深了我们之间的牢固联系。”