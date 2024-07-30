【奥运会】美国女篮轻取日本 法国爆冷胜加拿大

（巴黎综合电）寻求八连冠的美国女队星期一（7月29日）在皮埃尔·莫鲁瓦体育场举行的巴黎奥运会女子篮球小组赛，以102比76轻取上届亚军日本，取得开门红。

阿贾·威尔逊（A’ja Wilson）与布里安娜·斯图尔特（Breanna Stewart）联手夺得46分，助美国轻松拿下这场C组赛胜利。

美国全部12名球员都有得分进袋，包括第六次参加奥运的队长戴安娜·陶乐西（Diana Taurasi）贡献的两分。这名42岁的老将说，越来越多运动员像她一样，职业生涯比过去更长久。

她说：“体育界已改变很多，我们可以用很多方式加强身体机能和训练方式，所以才会有像费尔南德斯（Fernandez）、詹姆斯（James）、纳达尔（Nadal）等长寿运动员。所有体育项目都在经历这个变化，这会延续到下一代运动员。”

在另一场C组赛中，东道主法国以75比54爆冷击败加拿大。第五种子的加拿大在第二节仅得两分，写下奥运篮球赛史上球队单节最低得分纪录。

此外，B组两场比赛都爆出冷门。比利时出师不利，以69比83意外不敌首次参赛的德国。第三种子的澳大利亚以62比75败给非洲冠军尼日利亚。

加拿大男篮二连胜 西班牙迎首场胜利

星期二（30日）进行的两场男篮A组赛，加拿大以93比83战胜澳洲，取得二连胜。西班牙以84比77击败希腊，迎来首场胜仗。

首次参加奥运会的NBA球星“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo），虽表现出色，拿下全场最高的27分，但不足以带领希腊取得胜利。希腊至今两仗皆墨，在小组垫底。

效力于多伦多猛禽（Toronto Raptors）的巴雷特（Barrett）夺得全场最高的24分，助加拿大扭转半场落后四分的劣势，最终迎来连续第二场胜利。领先A组的加拿大将在最后一场小组赛对垒西班牙，澳洲则将与希腊交锋。