【奥运会】再破1500米自由泳全国纪录 颜欣慧排名第九与决赛擦肩

继沈恩夷两天前献出奥运会处女秀后，我国另外两名年轻泳手也在法国巴黎时间星期二（7月30日）亮相。虽然两人都无法晋级下一圈，但颜欣慧以16分10秒13的成绩，再度刷新女子1500米自由泳全国纪录。

女子1500米自由泳预赛成绩最快的八人将直接晋级决赛。颜欣慧在她的预赛中排名第一，在16名出场选手中总排名第九，与决赛擦肩而过。不过，一旦有选手退赛，她将以第一替补的身份参加于星期三（31日）晚上举行的决赛。

颜欣慧上个月才刚在新加坡全国游泳锦标赛以16分10秒61创造了女子1500米自由泳的新全国纪录，并凭借这个成绩达到奥运会B标，获得世界泳联的邀请，参加巴黎奥运会。

自2012年 首名在奥运会创全国纪录女泳手

她在受访时指出，没想到能在短短一个月内再缔造全国新猷。

她说：“我带着愉快的心情来到这里，只想尽可能享受在这里的每一分钟，所以我对于自己的成绩感到非常高兴。老实说，我没想到今天能打破全国纪录，毕竟我一个月前才取得突破。”

值得一提的是，颜欣慧也是自2012年伦敦奥运会创造女子100米仰泳全国纪录的陶李以来，首名在奥运会上刷新全国纪录的女泳手。

她接下来将连续在星期五（8月2日）和星期六（3日）出战800米自由泳和4X100米混合泳接力预赛。

陈永进盼在50米自由泳预赛做得更好

陈永进则在较早前的男子100米自由泳预赛中，游出49秒60的成绩，和他个人最佳成绩48秒80有一定的差距。

位于第六场预赛第三泳道的陈永进在首50米一度领先，但转身后逐渐被超越，最终在预赛排名第五，在79名泳手中总排名第38。

陈永进在男子100米自由泳预赛游出49秒60的成绩，与个人最佳成绩48秒80有一定的差距。（谢智扬摄）

他在赛后受访时说：“这不是我想要的成绩。在前50米全力冲刺是我的计划，因为我的身材比较矮小，不想一开始就大幅落后于人。我在前80米都还好，但最后10米开始觉得疲倦。”

不过，在前50米领先给了陈永进信心，他希望在星期四（1日）的男子50米自由泳预赛中有更好的表现。

50米自由泳是陈永进的强项，他去年在柬埔寨东运会的这个项目中，游出了达到奥运会A标的成绩，成为首名锁定奥运门票的新加坡运动员。