【奥运会】马术个人盛装舞步赛 我国女将朱佩嘉预赛小组垫底

（凡尔赛讯）我国选手朱佩嘉星期二（7月30日）在凡尔赛宫举行的巴黎奥运会马术个人盛装舞步首日预赛中，以63.351分暂时排名第10，进入决赛希望渺茫。

第二次参加奥运会的朱佩嘉（32岁）被分配在A组，第七位出场。同组的丹麦选手娜娜·梅拉尔德（Nanna Merrald）以78.028分，名列前茅，锁定决赛资格。荷兰的丁娅·范利埃（Dinja van Liere）以77.764分排名第二，同样直接晋级决赛。

全场60名骑士分六个小组进行两天预赛，次日预赛将在星期三（31日）进行。每组前两名与另六名分数最高的选手，将晋级星期天（8月4日）的自由式大奖赛，争夺个人赛金牌。

旅居伦敦的朱佩嘉这次与15岁马儿扎特奇莫（Zatchmo）携手出战。她在上届东京奥运会成为我国历来首名奥运马术选手，却因当时的坐骑崔比亚尼（Tribiani）疑似在比赛中被缰绳轻微划伤，导致嘴巴出血，结果被判零分出局。

德国骑士个人三项赛摘金 三次夺冠创奥运历史

另一方面，德国骑士米夏埃尔·容（Michael Jung）在星期一（29日）的马术个人三项决赛中，摘取个人第四枚奥运金牌，同时成为奥运史上首名三次夺得此项冠军的运动员；他是2012年及2016年金牌得主，也是2012年三项团体赛的冠军。

米夏埃尔·容以21.8罚分摘金，澳大利亚选手克里斯·伯顿（Christopher Burton）以22.4罚分收下银牌。劳拉·科利特（Laura Collett）虽然以23.1罚分获得个人赛铜牌，但她却带领英国队蝉联团体三项赛冠军。东道国法国队拿下团体三项赛银牌，铜牌归日本队。