【奥运会】拒绝被爆冷 中国组合王楚钦孙颖莎进账乒乓球首金

世界头号乒乓球混双组合王楚钦／孙颖莎以4比2终结“神秘之师”、朝鲜组合李正植／金琴英的梦幻之旅，为中国乒乓球队进账本届奥运会的首枚金牌。

抵挡住“神秘之师”、朝鲜组合李正植／金琴英的顽强抵抗，世界头号乒乓球混双组合王楚钦／孙颖莎顺利为中国进账巴黎奥运会的首枚乒乓球金牌。

在巴黎时间星期二（7月30日）于南巴黎竞技场（South Paris Arena）举行的这场奥运混双决赛中，王楚钦／孙颖莎以11比6先声夺人，但朝鲜组合不甘示弱，在第二局一开始落后的情况下以11比7反超，将总比分扳为1比1。

大赛经验丰富的王楚钦／孙颖莎没有乱了阵脚，之后以11比8、11比5连胜两局，建立3比1的领先优势，只是眼看胜利在望，他们又被朝鲜组合以11比7扳回一城。

到了第六局，李正植／金琴英更是步步紧逼王楚钦／孙颖莎，多次上演中国组合领先一分，朝鲜组合随即扳平的戏码。直到比分来到8比8时，王楚钦／孙颖莎才一鼓作气，连得三分，以11比8夺得金牌。

大批中国球迷现身南巴黎竞技场，为王楚钦／孙颖莎加油打气。（谢智扬摄）

混双是三年前东京奥运会上新设的乒乓球项目。东道主组合水谷隼／伊藤美诚当时挟着主场优势，在决赛中爆冷击败中国组合许昕／刘诗雯夺冠。那是中国乒乓球队自2004年雅典奥运会痛失男单金牌以来，首次无法横扫乒乓球所有项目的金牌。

但三年后的他们终于依靠“新组合”王楚钦／孙颖莎，在巴黎奥运会上一雪前耻。

这枚金牌对于中国乒乓球队来说意义重大，因为它不仅为球队在本届奥运会上开了个好头，还卸去了将帅们身上最重的一块石头。

中国组合近三场比赛都以4比2获胜

24岁的王楚钦是第一次参加奥运会，23岁的孙颖莎则在上届奥运会协助中国赢得了女团金牌，个人则摘下女单银牌。

两人在16强赛以4比0击败埃及组合后，近三场对垒台湾林昀儒／陳思羽、韩国组合林仲勋／申裕斌，以及朝鲜组合李正植／金琴英的比赛，都是以4比2战胜对手。

众所周知，朝鲜运动员甚少在国际赛场上亮相，所以才会被称为“神秘之师”，但他们的一些运动员经常在国际大赛上有惊人之作，乒乓球选手便是其中之一。

在2016年里约奥运会上，朝鲜的乒乓球女将金松怡夺得了女单铜牌。在去年的亚运会上，嵯水影／朴水镜也爆冷打入乒乓球女双决赛。

朝鲜组合李正植／金琴英（左一）在混双16强赛爆冷以4比1淘汰世界第二的日本组合张本智和／早田希娜后，一路过关斩将杀入决赛。（谢智扬摄）

在本届巴黎奥运会上，李正植／金琴英在混双16强赛爆冷以4比1淘汰世界第二的日本组合张本智和／早田希娜，可说是震惊乒坛。接下来他们一路过关斩将，在复赛以4比1打败瑞典组合卡尔森（Karlsson）／克里斯蒂娜·卡尔伯（Christina Kallberg）后、与王楚钦／孙颖莎会师决赛前，以4比3力挫香港组合黄镇廷／杜凯琹。