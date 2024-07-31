【奥运会】小组赛两连胜 杨佳敏锁定女单16强席位

杨佳敏连续两场小组赛轻取实力明显较弱的选手，16强多半将对垒世界排名第10的日本球员大堀彩。

我国头号羽毛球女单球员杨佳敏在巴黎时间星期二（7月30日）晚上举行的巴黎奥运会女单第二场小组赛中，以21比12、21比6轻取毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune），凭着两连胜，锁定16强席位。

39位参加巴黎奥运会的女单球员被分进了13个组，每组三名球员，只有盟主才能出线。

世界排名第20的杨佳敏是自2012年伦敦奥运会的顾娟之后，首位在奥运会从小组出线的新加坡羽毛球女单球员。

这是杨佳敏的第二趟奥运之旅，她在上届东京奥运会因被分到与世界排名较高的韩国选手金佳恩同组，而只能止步小组赛。然而，她本届奥运却签运极佳，同组的两个对手都是世界排名偏低的选手，凯特世界排名第96，上一场2比0击败的难民队代表多萨·亚瓦里瓦法（Dorsa Yavarivafa），世界排名更是低至1001位，因此严格来说，杨佳敏没有不出线的理由。

本场打得更有信心

本场比赛，杨佳敏只用了26分钟就锁定胜利，用时虽比上仗稍稍长了四分钟，但整场看来却更有信心，首局完全控制比赛，并以21比12拿下。

尽管对手在第二局的状态稍稍提升，一度以5比2领先，但杨佳敏很快就稳住阵脚，以6比5反超后便不再回头，最终以21比6迅速终结比赛。

杨佳敏也自认本仗打得比上仗好。她说：“本场的感觉比上场更好，好像已经开始适应了一切，希望能将这个良好势头延续下去。”

16强或遇世界第10日本球员大堀彩

在晋级16强后，杨佳敏极有可能对上世界排名第10的日本球员大堀彩。杨佳敏职业生涯曾三次对垒大堀彩，但至今毫无胜绩。

尽管如此，杨佳敏却认为在大赛中，什么都可能发生。她说：“我接下来将遇到实力强劲的对手，她是一名进攻型的球员，我期待能找到一个很好的战略来应对她。”

女双复赛抽签出炉

另外，随着女双小组赛全部结束，复赛抽签结果也已经出炉。

中国组合陈清晨／贾一凡、刘圣书／谭宁均以小组赛三战全胜的战绩锁定小组头名晋级，因此避了在淘汰赛提前相遇。

头号种子陈清晨／贾一凡的复赛对手是保加利亚的加夫列拉·斯托伊娃（Gabriela Stoeva）与斯蒂法尼·斯托伊娃（Stefani Stoeva)。三号种子刘圣书／谭宁则将硬碰二号种子、韩国的白荷娜与李绍希。

另一支晋级的韩国组合，同时也是上届季军的金昭映／孔熙容将对垒马来西亚的陈康乐／蒂娜。

日本组合志田千阳／松山奈未则将与丹麦组合萨拉·蒂格森（Sara Thygesen）与迈尔肯·弗拉尔戈德（Maiken Fruergaard）争夺半决赛权。