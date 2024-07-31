【奥运会】凯莉与维芬创奥运纪录 覃海洋200米蛙泳失利

（巴黎综合电）澳大利亚女将凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）和爱尔兰好手维芬（Wiffen）在巴黎奥运会本地时间星期三（7月31日）凌晨的游泳决赛中，打破奥运纪录夺冠。

凯莉在女子100米仰泳决赛以57秒33的成绩，刷新自己在上届创下的57秒47奥运纪录，压倒美国的世界纪录保持人雷根·史密斯（Regan Smith，57秒66）和凯萨琳·伯科夫（Katharine Berkoff，57秒98），卫冕成功。

她说：“这个感觉很酷，能成为历史的一部分很棒。希望我能在剩下的一周保持这种势头。”

她成为澳洲首位在奥运仰泳赛事中卫冕成功的女泳将，也成为队友阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus），以及前泳将索普（Thorpe）与唐·弗雷泽（Dawn Fraser）之后，第四位持有三枚金牌的澳洲泳手。

维芬成爱尔兰史上首位奥运游泳冠军

作为今年世锦赛冠军，维芬则在男子800米自由泳项目游出7分38秒19的奥运纪录，成为爱尔兰史上首位奥运游泳冠军。美国的芬克（Finke，7分38秒75）和意大利的帕特里尼耶里（Paltrinieri，7分39秒38）分别拿下银牌和铜牌。

维芬站上领奖台时拭泪，他说：“我坦白说，之前跟大家说我会做到，能够正式做到的感觉很棒。”

英国在男子4X200米自由泳接力决赛卫冕成功，以6分59秒43力压美国（7分00秒78）和澳大利亚（7分01秒98）拿下英国泳队本届奥运首金。

覃海洋发挥不佳 无缘晋级

另一方面，作为世界纪录保持人，中国泳将覃海洋在200米蛙泳半决赛中并列第10，意外未进决赛。

他在去年世锦赛赢得个人赛蛙泳三金，本届奥运却发挥不佳，此前在100米蛙泳决赛排名第七。他赛后坦言，100米蛙泳失利后没睡好，曾想弃权200米比赛。

覃海洋继100米蛙泳后再度发挥不佳，无缘200米蛙泳决赛。（法新社）

覃海洋在200米预赛惊险以全场第15位晋级后，这次在半决赛的前面150米都排在第二，不过在最后50米连续被反超，最后以2分09秒96的成绩，和美国选手法伦（Fallon）并列第二场半决赛第五位，无缘晋级。但他的队友董志豪以2分08秒99取得全场第三位，闯入决赛。