【奥运会】女子重剑团体赛决赛 意大利险胜法国摘金

（巴黎综合电）意大利在巴黎奥运会女子重剑团体赛决赛决一剑胜出，以30比29险胜地主队法国。

在本地时间星期三（7月31日）凌晨的赛事中，法国队率先领先，但意大利奋起直追，由朱利亚·里齐（Giulia Rizzi）缩小了分数落差，并在第八局末实现反超。双方在最后一局陷入僵持，最终打到29平。

在一分定胜负的关键一剑，意大利的阿尔贝塔·圣图乔（Alberta Santuccio）的剑率先触到对手奥里亚娜·马洛-布勒东（Auriane Mallo-Breton）的手臂赢得比赛。这是意大利队在此项目首次夺得金牌。

意大利教练基亚多（Chiado）受访时说：“对战地主队不容易。我们在练习时就已准备好观众会站在我们的对立面，但选手们很好地克服了这一点……我为她们感到很开心，她们这三年做得很好。”

法国教练法盖特（Faget）则表示，他既开心又感到遗憾。“我不怪选手们，她们已全力以赴。我们之前对战过两个实力强的团体，打败了世界第二，接着战胜了世界冠军，才输给了世界第一的意大利。”

世界第九的法国先在八强以37比31击败世界第二的韩国，半决赛再以45比39击败去年的世锦赛冠军波兰。

波兰输掉半决赛后，在铜牌战以32比31击败中国，摘下铜牌。