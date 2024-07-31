【奥运会】田径开锣决出竞走金牌 美国牙买加短跑飞人巅峰对决

巴黎奥运会田径项目将在新加坡时间星期四（8月1日）下午打响，当天就将决出男女20公里竞走的两枚金牌。我国“女飞人”珊蒂将于星期五（2日）下午4时35分参加女子100米预赛，而“男飞人”马克·路易斯将在星期六（3日）同时间首次亮相奥运男子百米预赛。

美国望稳固霸主地位 牙买加虎视眈眈

美国是奥运田径的绝对霸主，在田径项目上共赢得827枚奖牌，为所有代表团最多。上届东京奥运会，美国拿下七金12银七铜。此届将在100米、200米和4X100米接力三项面对牙买加的强力挑战。

美国短跑名将莱尔斯在7月20日以9秒81的个人最佳成绩，赢得在伦敦进行的钻石联赛男子100米冠军，这是巴黎奥运前的最后一场百米赛事。（路透社）

美国短跑名将莱尔斯（Lyles）是绝对的夺冠热门，将与同胞理查森（Richardson）一同面对来自牙买加的青年才俊，例如新星塞维尔（Seville）在今年6月的比赛中就击败了莱尔斯，让后者吞下赛季唯一败仗。

牙买加“常青树”谢莉安·弗雷泽·普莱斯是上届东京奥运会百米银牌得主，她曾在北京和伦敦奥运会上都拿下百米金牌。（档案照片）

美国有望结束28年女子百米金牌荒

女子短跑方面，美国的沙卡里·理查森（Sha’ Carri Richardson）和牙买加的谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）将继续展开激烈争夺。牙买加“常青树”谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），以及另一名美国名将加布里埃尔·汤姆斯（Gabrielle Thomas）也都是有力的竞争者，美国有望结束28年女子百米金牌荒。

男子1500米项目中，卫冕冠军英格布里格森（Ingebrigtsen）将继续与英国选手科尔（Kerr）竞争。400米栏方面，挪威世界纪录保持者瓦霍尔姆（Warholm）、美国的本杰明（Benjamin）和巴西的艾利森·多斯·桑托斯（Alison dos Santos）将在东京奥运会后再次相遇。

杜普兰蒂斯是东京奥运冠军，也是男子撑竿跳世界纪录保持者，对他来说打破纪录是常态。（法新社）

男子撑杆跳方面，瑞典选手杜普兰蒂斯（Duplantis）的唯一悬念就是在拿下金牌的同时，再次打破世界纪录。

赛道赛制皆创新

法兰西体育场将首次采用紫色赛道，而非传统的红色。（法新社）

巴黎奥运会将放弃传统的红色跑道，而首次使用紫色赛道，赛道底层结构进一步优化，更有利于减少运动中的能量损失。

本届奥运会田径赛制也有变化，200米至1500米所有田径赛个人项目（含跨栏）都将新增一轮复活赛，小组赛排名靠前的选手将直接进入半决赛，其余选手则须参加复活赛来争取剩余半决赛席位。

东京奥运会田径赛事创下三项世界纪录和12项奥运纪录，采用新赛道与新赛制的法兰西体育场能否见证更多纪录的诞生，值得期待。

田径项目将在8月1日开始直到11日，运动员们将在法兰西体育场参加48个项目的比赛，包括男女各23个项目以及两个混合团体项目（混合4x400米接力和马拉松竞走混合接力）。

公路赛将使用三个地点，分别是作为马拉松比赛起点和终点的巴黎市政厅和荣军院，以及竞走比赛的特罗卡德罗。