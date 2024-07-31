【奥运会】摆脱东奥梦魇完成救赎 体操女王西蒙妮率美国摘金

（巴黎综合电）美国体操女队本地时间星期三（7月31日）凌晨在巴黎奥运会竞技体操女子团体决赛得到171.296分，以绝对优势重夺金牌。这也是领衔团队的体操女王西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）生涯的第五面奥运金牌。

西蒙妮在上届东京奥运会因“空中失感”（twisties，一种在半空中暂时失去空间感的症状）退出了多个项目的比赛，美国最终在女团决赛中获得银牌。她为了维护心理健康退赛，也是那届奥运会的大新闻之一。

修养两年后，西蒙妮在去年8月复出参赛，也曾称本届奥运是她的“救赎”之旅。她这次在决赛四轮比拼中，取得了跳马（14.900分）和自由体操（14.666分）项目的全场最高分，让美国第四次取得这个项目的金牌。

西蒙妮在自由体操项目上阵，为美国锁定胜局。（路透社）

西蒙妮赛后在爆满的记者会上说，站在跳马跑道起点时，她并未被东京那段梦魇所困扰。她执行了完美的套路，这帮助美国队取得了不可动摇的领先地位。“我一着陆就觉得，哦耶，我们肯定能做到。

“完成跳马后，我松了一口气，因为没有勾起回忆或其他任何东西。”

从那一刻起，这支经验丰富的体操队在四轮比赛中为彼此喝彩，并愉快庆祝队友的表现，美国队最终轻松地以近六分的绝对优势超越了银牌得主意大利队（165.494分）和铜牌得主巴西队（164.497）。这是自1928年阿姆斯特丹奥运会以来，意大利获得的第一枚竞技体操女团奖牌。巴西也首次夺得这个项目的奥运奖牌。

西蒙妮的经历引发关于运动员心理健康讨论

西蒙妮在东京奥运会的经历引发了关于运动员心理健康的讨论，27岁的她此前休息了两年，专注于自己，现在她以更加快乐、健康和强大的状态重返赛场。“今天早上我开始了治疗，我告诉她（治疗师）我感到平静和准备好了，结果也正是如此。”

她的队友也是好友的乔丹·查尔斯（Jordan Chiles）称，她为能见证的西蒙妮成长感到自豪。

“你绝对可以看出她与东京时的自己已经截然不同，我总是喜欢说我与一位比所有时代最伟大选手还更伟大的人一起训练。无论发生什么，她永远在我心中。”