【奥运会】跟不上印度选手战术变化 曾尖遭逆转无缘女单16强

我国乒乓球女将曾尖在领先一局的情况下，遭印度对手斯莉嘉以4比2淘汰。她的出局也意味着新加坡乒乓球队的本届奥运会征程结束。

拼尽全力挽回第五局仍棋差一着，我国乒乓球女将曾尖也宣告首趟奥运会之旅结束。

在巴黎时间星期三（7月31日）上午举行的这场女单32强赛中，曾尖对垒印度球员斯莉嘉·阿库拉（Sreeja Akula）虽以11比9先胜一局，但最终却被对手以4比2逆转淘汰。

印度选手似乎在经过首局后，开始摸透曾尖的打法，在第二局以12比10扳平后越战越勇，第三与第四局分别11比4、11比5轻松拿下，曾尖也显得相当泄气。

曾尖：对手打法让我感觉别扭

但在新加坡女队主教练井浚泓的鼓励下，曾尖在第五局打出了斗志，在被对手追至10平后连得两分，取得了“续命”的一局。

两人在第六局同样战得激烈，但这次在10比10后，以12比10拿下最后胜利的却是斯莉嘉。

谈到先盛后衰，曾尖在赛后受访时说：“可能我适应得比她快，但对手用的是怪胶，短球和长球有一些牵制，让我感觉特别别扭，直到第五局我才慢慢调整过来，但那时候已经有点晚了。”

两人此前曾在去年的亚锦赛交手过一次，曾尖当时以3比0横扫斯莉嘉。针对这次不敌对手，曾尖说：“对手近一年的进步很快，世界排名已升至第20多位，我自己也有一些地方没有把握。”

虽说去年以3比0横扫对手，但其实斯莉嘉的世界排名一直都在曾尖之上。曾尖目前世界排名第52，对手则是第24。

井浚泓认为曾尖本仗打得太保守，对手的一些旋转变化和进攻手段让她有点乱。（谢智扬摄）

井浚泓：曾尖打得太保守

井浚泓说：“上次我们是拼出来的，这次对手已经更了解你。”

她也坦言，曾尖本仗打得太保守，“对手的一些旋转变化和进攻手段让她有点乱。对手在输球后很快就调整过来，但她输球后却好像有点懵。当你有点懵时，丢分就会丢得更快。”

我国乒乓球队自上届东京奥运会后改朝换代，当时打进半决赛的于梦雨和曾经在奥运会上夺过一枚女团银牌和女单女团铜牌各一枚的冯天薇相继退役，因此本次代表新加坡参加奥运会的三名乒乓球员都是上演奥运首秀。

两名小将周靖祎和郭勇都因为一开始就对上世界排名高很多的选手而止步首轮。随着曾尖也被淘汰出局，我国乒乓球队的巴黎奥运会之旅也正式宣告结束。

曾尖若获胜16强对孙颖莎

值得一提的是，曾尖本仗若胜，16强将大战世界第一的中国好手孙颖莎，所以现在即将对上孙颖莎的是斯莉嘉。

被昵称为“乒乓奶奶”的卢森堡球员倪夏莲虽被中国好手孙颖莎以4比0横扫，但全程仍保持乐观拼搏心态，笑脸盈盈。（谢智扬摄）

刚在星期二（30日）与队友王楚钦联手夺得混双金牌的孙颖莎在同时间进行的另一场女单32强中，以4比0轻取现年61岁，被昵称为“乒乓奶奶”的卢森堡球员倪夏莲。

倪夏莲是本届奥运会最年长的运动员之一，她在出局后获得了全场如雷的掌声，而即便被4比0横扫，这名可爱的“奶奶级”选手还是全程笑脸盈盈，开心与众人挥手致意。