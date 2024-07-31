【奥运会】法国男篮加时险胜日本出线 塞尔维亚大胜世界第二中国女篮

（巴黎综合电）法国男子篮球队本地时间星期三（7月31日）凌晨在奥运小组赛一度被日本吓出一身冷汗，最后通过加时赛以94比90险胜，取得八强资格。

在这场B组对决中，日本在常规时间最后16秒以84比80领先。法国在暂停之后，由斯特拉泽尔（Strazel）在外线被犯规时三分球命中，随后他罚球得分，让法国力挽狂澜，将比赛拖入加时赛。

法国球星文班亚马（Wembanyama）在加时赛发挥出色，斩下全队10分当中的八分，全场得到18分和11个篮板，为在东京奥运获得银牌的法国取得二连胜，锁定八强资格。

法国球员科尔迪尼耶（Cordinier）赛后说：“我想这是这段时间以来最困难的比赛，就篮球人才和水平而言，可能也是历史最难的。”

日本后卫河村永辉三分球15中六，得到全场最高的29分，并有七个篮板和六次助攻。八村垒也斩获24分，可惜球队还是吞下二连败。

德国在同组另一场比赛以86比73打败巴西，同样以二连胜锁定八强资格。

西班牙一分险胜波多黎各 塞尔维亚大胜中国女篮

同日稍晚进行的A组女篮比赛，西班牙前两节进攻顺畅，领先14分结束上半场。但第三节陷入得分荒，单节全队只拿下五分，波多黎各成功将比分追平至44平。

末节最后时刻，西班牙61比62落后，劳拉（Laura）抢下进攻篮板被犯规，之后两罚全中只留给波多黎各两秒。波多黎各核心球员阿蕾拉（Arella）最后一攻未能命中，西班牙63比62险胜波多黎各，两连胜提前出线。

另一场A组比赛，世界第二的中国女篮面对第10的塞尔维亚进攻乏力，首节就以17比23落后五分。第二节韩旭助中国追进比分，但塞尔维亚几波快攻再次将分差拉开，中国39比45落后进入中场休息。

下半场中国女篮面对塞尔维亚的稳健防守束手无策，再加上外线迟迟不开火，比分被拉开至两位数。末节，塞尔维亚稳扎稳打，中国毫无还手之力。最终59比81大比分落败，两连败出线形势岌岌可危。