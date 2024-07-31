【奥运会】我国泳将沈恩夷无缘200米蛙泳半决赛

新加坡“蛙后”沈恩夷星期三（7月31日）止步巴黎奥运会女子200米蛙泳预赛，接下来将与另三位队友出战接力项目。

200米蛙泳一共有三个小组，出战的选手中不乏奥运冠军，有力求卫冕的南非泳将塔恰娜·史密斯（Tatjana Smith）、美国名将莉莉·金（Lily King），还有中国的叶诗文。

沈恩夷最终游出2分29秒46的成绩，在23名选手中排名第22位，无缘半决赛。根据规则，只有排名前16的泳手才能获得晋级资格。上届冠军塔恰娜以2分21秒57排名预赛第一名。

沈恩夷在200米蛙泳的个人最佳成绩（2分24秒15）也是全国纪录。她数日前出战100米蛙泳同样止步预赛，首次参加奥运会便出战两个个人项目，她认为100米蛙泳没有影响到她备战200米蛙泳。

沈恩夷：没有遗憾 未来更多大赛会做得更好

她说：“我就专注在今天这个项目，尝试新的东西，然后看看会不会成效。我没有任何遗憾，因为我真的给出了我能给的全部。”

沈恩夷也说，这是她第一个奥运会，未来的更多大赛她会继续做得更好。

至此，沈恩夷的个人项目已结束，她接下来将与沈恩彤、柯敬文，以及颜欣慧出战女子4X100米混合泳接力赛。

女子200米蝶泳预赛中，上届冠军张雨霏（中国）以预赛第一的成绩（2分06秒55）晋级半决赛，美国泳手雷根·史密斯（Regan Smith）以2分06秒99紧追在后。

男子200米仰泳预赛中，中国选手徐嘉余弃赛，他日前在100米仰泳收获银牌。在这个项目排名预赛前三的是瑞士泳手米秋科夫（Mityukov）、德国泳手梅尔滕斯（Maertens）和南非泳手库切（Coetzee）。