【奥运会】头号男单王楚钦意外出局 否认换拍是输球原因

中国乒乓球头号男单王楚钦星期三（7月31日）在巴黎奥运会男单32强赛中2比4不敌瑞典选手莫雷加德（Moregard），爆出本届奥运会乒乓球开赛以来的最大冷门，然而这名现世界第一球员却否认，这与他前一天球拍被踩断有关。

王楚钦前一天才刚和世界头号女单孙颖莎联手夺得混双金牌，弥补了中国乒乓球队在上届东京奥运会丢失这枚金牌的遗憾。

然而，王楚钦却在夺金后乐极生悲，发现自己的球拍被奥运赛场中的一名摄影师给踩断了。他当时无奈地说：“我觉得这种情况让自己有点失控，不理解为什么会这么做，但是发生了也没办法，这就是天意，用副板也可以打比赛。”

莫雷加德的世界排名第26，之前八次与王楚钦交手更是遭遇了全败，但在本场比赛中，他却以12比10、11比7先声夺人，王楚钦好不容易连扳两城，但莫雷加德没有乱了阵脚，以11比9、11比6锁定胜利。

莫雷加德在获胜后一脸的难以置信，甚至激动得捂脸倒地久久不愿起身。（法新社）

瑞典“黑马”在获胜后一脸的难以置信，甚至激动得捂脸倒地久久不愿起身。

王楚钦：输球是自己的问题

毫无疑问，王楚钦输给这名此前从来都不是对手的瑞典球员，让许多人都大跌眼镜，好奇这是否与前一天球拍被踩断，王楚钦被迫换拍所致。

但王楚钦却在回应此事时说，换球拍不是输球的理由，是自己出了问题。“当时心情会受到影响，但是我觉得这不是今天输球的理由，我觉得还是自己出现了很多的问题，犯了很多的错误，才导致今天的失败。”

“副拍的手感与之前的球拍有什么区别？”赛后有记者提问王楚钦。对此，王楚钦说：“没有不同，都是自己的。”

上届奥运会男单金牌得主是中国名将马龙，不过马龙这次只会出战男团，因此王楚钦和上届亚军得主樊振东负责中国男单卫冕任务。

随着王楚钦出局，樊振东将成为中国乒乓球争夺男单冠军的唯一希望。