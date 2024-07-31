【奥运会】不敌中国金花郑钦文 德国老将安热莉克结束职业生涯

（巴黎综合电）职业生涯的最后一舞，德国名将安热莉克·科贝尔（Angelique Kerber）星期三（7月31日）晚上在巴黎奥运会女单八强不敌中国好手郑钦文，止步八强。

安热莉克是三次大满贯冠军得主，她产后复出后表现平平，不久前做出退役决定，选择将巴黎奥运会作为她职业生涯的终点。

曾在2016年里约奥运会斩获银牌的她，迎战郑钦文展现出不俗的竞技状态，前两盘两人各胜一盘，到了第三盘安热莉克以4比1领先后状态下滑，郑钦文最终以6比7（4比7）、6比4、7比6（8比6）完成逆转。

中国好手郑钦文首闯奥运半决赛。（法新社）

乔科维奇完胜晋级

上一轮战胜老对手纳达尔（Nadal）后，赛会头号种子、塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic）继续闯关，他在男单16强以7比5、6比3拿下德国选手克普费尔（Koepfer）。

随着乔科维奇晋级八强，37岁的他也成为1988年以来最年长的奥运网球单打八强选手。他下一轮将迎战希腊选手西西帕斯（Tsitsipas）。

西西帕斯红土成绩不俗，他在红土大满贯法国公开赛的最好成绩是2021年的决赛，当时乔科维奇战胜他夺冠。

巨头纳达尔默里分别闯男双八强

由两名西班牙网球男单纳达尔和阿尔卡拉斯（Alcaraz）组成的男双网球组合，在巴黎奥运会再闯一关，晋级八强。本届奥运会后退役的英国名将默里（Murray）在男双和搭档埃文斯（Evans）再救两个赛点后胜出，将退役之战又延后一场。

纳达尔和阿尔卡拉斯在星期三凌晨以6比4、6比7（2比7）、10比2击败荷兰组合格里科斯普（Griekspoor）与库尔霍夫（Koolhof）。

纳达尔说：“我们打得很开心，虽然很辛苦，但我们享受与彼此打球的感觉，一直培养好的默契和能量。”

同样闯八强的老将还有默里，他与埃文斯在上一圈拯救五个赛点后，这次再救两个赛点，以6比3、6比7（8比10）、11比9战胜比利时的吉勒（Gille）与弗利根（Vliegen），获得晋级资格。