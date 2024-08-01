【奥运会】潘展乐破世界纪录 以一秒优势夺百米自由泳金牌

19岁小将潘展乐在男子100米自由泳以惊人的超过一秒优势击败对手，除了夺下中国泳队本次奥运会的首金外，也缔造了巴黎奥运首个游泳世界纪录。

在新加坡时间星期四（8月1日）凌晨的男子100米自由泳决赛中，中国19岁小将潘展乐游出惊人成绩，他以46秒40的成绩夺冠，创下本届奥运会的第一个游泳世界纪录。这一成绩比决赛中的其他泳手都快了一秒以上。

潘展乐从入水开始就一路领先，游完50米时，就已经领先其他泳手半个身位。之后他越游越快，以超过一秒的巨大优势夺冠。获得亚军的澳大利亚泳手查尔莫斯成绩是47秒48，罗马尼亚泳手波波维奇获得季军，成绩为47秒50。

中国泳队首金

潘展乐46秒40的成绩不仅刷新他在半决赛中刚刚创下的46秒92奥运会纪录，也大幅刷新他今年2月在多哈世锦赛中缔造的46秒80原世界纪录。

这也是中国游泳队在本届奥运会获得的第一枚金牌。由于本届奥运赛前爆出中国泳队曾集体检测呈阳性却免受惩罚的争议事件，中国泳队在巴黎奥运过得并不算愉快，面对一些对手的不友善对待。

潘展乐（中）夺下中国泳队在巴黎奥运的首面游泳金牌。左为澳洲泳手查尔莫斯，右则是夺得铜牌的罗马尼亚选手波波维奇。（路透社）

潘展乐：一雪前耻

潘展乐赛后在混合采访区对直播的中国中央广电总台记者说：“一雪前耻，第一天游完后，我跟查尔莫斯（澳大利亚、本场亚军）打招呼，他一点都不理我。包括美国队的阿列克西（第七名），我们训练时候，教练在岸上，他的滚翻直接往教练身上溅水花。感觉有点看不起我们的样子。”这位去年亚运会才刚刚横空出世的小将这时才感觉可能违反了队内纪律，问道：“这能说吗？”

记者只能回答说：“没关系。”潘展乐继续说：“今天终于把他们所有人都拿下了，而且是在这么难游的池子里打破世界纪录。真的是非常好的表现，为中国队拿了很棒的开门红。”本届奥运游泳馆水池水深较浅，有泳手表示，这影响了速度。

菲尔普斯：超过一秒优势夺冠超乎想象

“菲鱼”菲尔普斯在美国NBC电视台担任评论员，他说：“能够以超过一秒的优势在100米自由泳中夺冠，天啦，这是超乎想象的。我从来没有见过在这个项目中能有这样的优势，我一整个游泳生涯都没见过。46秒40，这也是没法想象的。能够在（50米）长池中这么接近45秒，我真的搞不懂是怎么做到的。”

马尔尚一日双金 均打破奥运纪录

法国泳手马尔尚日入两金，在男子200米蝶泳与200米蛙泳夺冠。（法新社）

22岁东道主法国泳手马尔尚则在男子200米蛙泳和200米蝶泳中取得双冠，两项成绩都打破奥运纪录。这两项比赛都对体能要求极高，马尔尚在夺得200米蝶泳冠军后，休息了一个小时又回到泳池，再夺200米蛙泳冠军。

曾在一届奥运中赢得八枚金牌的菲鱼对马尔尚也给予高度评价。菲鱼说：“这可能是我在整个游泳史上见过最伟大的一日双冠了。这小子真的很能游，他还能游很久，能创造很多新闻。”

美国名将凯蒂·莱德斯基毫无悬念地以15分30秒02的成绩赢得女子1500米自由泳冠军，打破奥运会纪录。这是凯蒂个人的第八枚奥运金牌。