【奥运会】美国男篮大胜出线 日本尚有一线生机

群星云集的美国男篮两场大胜后确定复赛资格，不过主力球星之一柯里似乎对国际赛场水土不服，对垒南苏丹的比赛只得三分，拿手的三分球六投全失。

随着美国男篮在新加坡时间星期四（8月1日）凌晨的C组第二轮小组赛中，以103比86大胜南苏丹队，巴黎奥运男篮小组赛前两轮已全部结束。美国、加拿大、德国和法国都已经出线，最后一轮小组赛将决出剩下的四个淘汰赛名额。

在奥运会前的友谊赛中，美国队依靠詹姆斯（James）在最后时刻的上篮，才得以一分之差险胜南苏丹队。本场比赛，南苏丹队在首节比赛一度10比8领先，但随着杜兰特（Durant）候补登场，场上局面迅速扭转。

杜兰特在第一节后半段的六分钟出场时间里，依靠罚球就得到六分。美国队以26比14结束第一节。之后分差逐渐扩大到20分上下，美国队轻松获胜。

美国队主力球星之一柯里（白衣）表现失常，全场只得三分，三分球更是六投全失。（法新社）

国际赛场柯里水土不服

虽然成功两连胜，但美国队还是暴露出一些问题。三大球星中，柯里（Curry）似乎对国际篮球赛程水土不服，在首场比赛得到11分后，柯里本场只得到三分。他在场上九投一中，甚至有上篮不进的离谱表现，最拿手的三分球更是六投零中。

首仗没发挥水平的恩比德坐了整场冷板凳。（路透社）

此外，在首场比赛表现不佳后，美国队中锋恩比德（Embiid）在本场没有获得任何上场时间。主帅柯尔（Kerr）解释说，这是为了克制南苏丹队的速度优势。柯尔说：“这是因为我们面对的是速度最快的球队，所以我们想要赶上他们，他们在伦敦对我们投了14个三分。所以今天整场比赛的重点就是换防，站在控球人面前，不让他们把我们打垮。”

杜兰特则表示，他相信这不是问题。他说：“上场比赛，我们有一位冠军（塔图姆）和一位全明星球员（哈里伯顿）没有上场，今晚我们有一位最有价值球员（恩比德）没有上场，他们没有抱怨。我们有球员站出来完美地扮演这些角色。”

在同组的另一场比赛中，塞尔维亚队以107比66大胜波多黎各队39分，补回了首轮26分惨败给美国队所失去的净胜分。这样，在C组中，美国队两战两胜提前出线，塞尔维亚队和南苏丹队都是一胜一负，塞尔维亚队因为净胜分的优势，暂时排名第二。

日本队末场须大胜 以保出线

奥运男篮赛共有12队参加，分为三组，根据赛制，小组前两名出线，成绩较好的两个小组第三也能进入复赛。

A组的加拿大、B组的德国、法国，以及C组的美国都取得两战全胜的成绩，笃定出线，但除了C组的波多黎各外，其他球队都还有晋级希望。

B组的日本队在第二轮经历加时赛不敌东道主法国队，令人惋惜。在仍在争夺出线权的球队中，日本队前两轮净输24分，净胜分只比同组的巴西队略高。最后一轮比赛，日本队将直接对阵巴西队，日本队需要一场大胜，才能够补回净胜分的差距，在与其余两个小组第三的对比中获得优势，晋级复赛。