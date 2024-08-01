【奥运会】侦查对手训练情况被扣六分 加拿大女足仍晋级复赛

（巴黎综合电）尽管小组赛因为用无人机侦查对手新西兰训练情况而被扣除六分，东京奥运会女足冠军加拿大仍凭借最后一场小组赛，1比0力挫哥伦比亚，以三战全胜但积三分取得复赛资格。

加拿大在本次奥运会女足A组小组赛三战全胜，不过因为被扣除六分，只能以三分，副盟资格晋级。法国在同组的另一场比赛2比1击败新西兰积六分，以正盟资格出线，积三分的哥伦比亚也同样取得复赛资格，三战全败的新西兰则被淘汰出局。

加拿大球员瓦妮莎（Vanessa）在球赛第61分钟攻入全场唯一进球。

除了法国、加拿大与哥伦比亚，另外五支踢入复赛的球队分别为美国、德国、西班牙、日本与巴西。

美国在B组比赛2比1力挫澳大利亚，后者排名该组积分榜第三，不过由于净胜球不如A组第三名的哥伦比亚及C组第三名的巴西而遭淘汰出局。

在新加坡时间星期三（7月31日）晚上的C组赛事方面，西班牙以2比0击败巴西，三战全胜以小组正盟出线，巴西以第三名资格晋级，日本则在另一场比赛3比1轻取尼日利亚，以副盟报到八强赛。

复赛的对垒形势方面，捍卫金牌的加拿大将对上德国、法国对垒巴西。这两场比赛将在星期天（8月4日）凌晨举行。美国对阵日本、西班牙对哥伦比亚的两场比赛将在星期六（3日）晚上进行。