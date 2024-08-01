【奥运会】结束奥运征程 纳达尔或告别法网赛场

（巴黎综合电）西班牙网球天王纳达尔（Nadal）星期三（7月31日）与搭档阿尔卡拉斯（Alcaraz）输掉巴黎奥运会男双复赛后坦承，那或许是他最后一次在罗兰·加洛斯体育场（Roland Garros）作战。

罗兰·加洛斯体育场是本届奥运会的网球赛场，也是网坛四大赛之一法国公开赛的赛场。擅长红土球场作战的纳达尔是14届法网男单冠军，主办方三年前为他打造了一座三米高的钢铁雕像，向他致敬。

被誉为“梦幻组合”的纳达尔与阿尔卡拉斯是本届奥运会网球赛的焦点之一，首两轮比赛吸引了许多观众。可惜他们俩却2比6、4比6不敌第四种子的美国组合克拉吉塞克（Krajicek）／拉姆（Ram），止步于复赛。

纳达尔（38岁）近期受到一连串的伤势打击，世界排名已滑落至第161位。他在日前的男单次圈赛败给塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic）后曾透露，他将在奥运会结束后决定未来的动向。

被问及是否已完成在罗兰·加洛斯体育场最后一役时，纳达尔说：“或许吧，我不知道。如果那是最后一次，对我来说，那是令人难忘的感觉和心情。

“我在球场上的每一刻，大家都给了我许多的爱和支持。对我来说，这是非常特别的感觉，尤其在这个地方。我非常感激所有人让我内心有那样特别的感觉和心情。”

或不参加今年美国公开赛

纳达尔暗示，他很可能不会参加今年的美国公开赛。这名美网四届冠军说：“我需要一点时间（做准备），但对我来说，这看起来有点困难。”

纳达尔曾赢得2008年北京奥运会男单冠军，八年后摘下里约奥运会男双金牌。他说，能够代表西班牙参加巴黎奥运会，是非常美妙的体验。

他说：“老实说，参加奥运会的感觉很难和其他比赛做比较，因为在这里，我们不是自己一个小团队，而是属于更大的一个团队。这是很奇妙的感觉。”