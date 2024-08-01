【奥运会】潘展乐破世界纪录夺奥运冠军 是中国也是亚洲里程碑

中国泳手潘展乐在新加坡时间星期四（8月1日）以打破世界纪录的方式，赢得男子100米自由泳金牌，这个冠军是中国人乃至亚洲人在这个项目的重要突破。

潘展乐在预赛中惊险晋级半决赛，不过他在决赛发挥出色，远甩这个项目的前奥运冠军查尔莫斯（Chalmers）和世锦赛冠军波波维奇（Popovici）超过一秒，以46秒40摘下金牌。

20岁的潘展乐在今年2月的多哈世锦赛真正走入大家的视线中，他当时赢得包括男子100米自由泳在内的四枚金牌。并在男子4X100米自由泳接力首棒中游出46秒80，一举打破当时由波波维奇保持的46秒86的世界纪录。

在前几日的比赛中，首次参赛的潘展乐也在男子4X100米自由泳接力决赛，以46秒92的成绩刷新奥运纪录。

虽然之前宁泽涛曾拿过世锦赛冠军，但奥运百米自由泳这个项目一直都是欧美澳泳手主导。夺得这枚具有分量的金牌后，潘展乐赛后受访时表示这枚金牌的国家意义大于个人。

他说：“这枚金牌对于我意义不大，因为生活还得继续，对于我们国家来说，这枚金牌的意义是非常大的，因为是我们中国人第一次在男子100米自由泳突破历史。”

过去22年只提升1秒32 潘展乐不到半年提升0.40秒

在潘展乐今年2月打破世界纪录前，从2000年悉尼奥运会迈克尔·克里姆（Michael Klim）打破世界纪录的48秒18来看，到波波维奇在2022年最新写下的46秒86，一共只提升了1秒32。而潘展乐用不到半年的时间，便将世界纪录从46秒80提升至46秒40。

男子百米自由泳是从1896年第一届奥运会就开始设立的比赛项目，在128年的时间里，亚洲只有日本选手宫崎康二在1932年夺冠。

巴黎泳池深度太浅或是影响泳手取得佳绩原因

巴黎泳池深度太浅被认为是影响泳手取得佳绩的原因，在前三个比赛日都没有世界纪录产生，直到潘展乐在百米自由泳有所突破。

在里约奥运与东京奥运则分别创造了八个与六个世界纪录。

巴黎拉德芳斯体育馆的泳池深度为2.15米，尽管世界泳联建议奥运会的泳池深度为3米。来到这里比赛的泳手都对这个“慢池”感到奇怪，男子百米蛙泳奖牌得主皮蒂（Peaty）和马丁嫩吉（Martinenghi）就提出自己的看法。

皮蒂说：“就成绩而言，这次比赛有些奇怪。”

马丁嫩吉不确定原因是什么，他说：“每个人的成绩都不快；我们彼此讨论过这个问题。但我不在乎，我是奥运冠军，今天我是最快的——这对我来说就足够了。”