【奥运会】从体操转战射击 阿德里安娜为危地马拉夺首金

（巴黎新华电）危地马拉选手阿德里安娜·鲁阿诺·奥利瓦（Adriana Ruano Oliva）星期三（7月31日）在巴黎奥运会射击女子飞碟多向决赛中，为危地马拉赢得史上第一枚金牌。

危地马拉历史上只有拿过银牌和铜牌，一次是2012年伦敦奥运会的竞走，一次是数日前的男子飞碟。在长达72年的奥运参赛史中，终于有一名危地马拉运动员登上了最高领奖台，那人正是29岁的阿德里安娜。

阿德里安娜13年前还是体操运动员，参加奥运会一直是她的梦想，不过当她在备战2012年伦敦奥运会时脊柱受伤了，这也结束了她的职业生涯。

为了参加奥运会，阿德里安娜在2012年12月从体操转向射击。在2016年里约奥运会暂时无法以运动员身份参赛的她成为了志愿者。

她接受新华社采访时：“我对自己说，如果不能以运动员身份参加奥运会，或许我能以志愿者的身份参加，所以我就报名了。我成为了一名奥运会射击项目的志愿者，所以我能近距离看我的队友们比赛。那次奥运经历激励了我，我当时就想‘嗯，如果体操不行，那我就在射击上试试’。”

最终，阿德里安娜在2021年如愿以射击运动员的身份参加东京奥运会，那次她最终排名第26，无缘决赛。

2023年，阿德里安娜拿到泛美运动会女子多向冠军，这是她在国际赛场赢得的第一个冠军。

奥运冠军此刻就在不远处，阿德里安娜的状态已经调整至巅峰，她在资格赛中打出125靶122中，排名第三晋级决赛。决赛中，其他五名对手都出现了不同程度的状态波动，而阿德里安娜表现依旧稳定，一路领先，最终强势夺冠，45中的成绩还打破了该项目的奥运会纪录。